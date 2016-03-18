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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۴۰

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قم:

حوادث ترافیکی ۲۴ ساعت گذشته قم ۱۲ مجروح برجای گذاشت

حوادث ترافیکی ۲۴ ساعت گذشته قم ۱۲ مجروح برجای گذاشت

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قم از مجروح شدن ۱۲ نفر در حوادث ترافیکی ۲۴ ساعت گذشته در قم خبر داد و افزود: یک خانواده سه نفر دچار مسمومیت با گاز مونواکسید کربن شدند.

محمدرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دومین پرواز بالگرد اورژانس ۱۱۵ در طرح نوروزی ۹۵ افزود امروز واژگونی خودروی ۲۰۶ در محور قم-سلفچگان چهار مجروح برجای گذاشت که پس از حضور اورژانس زمینی و انجام اقدامات اولیه مجروحان تحویل بالگرد اورژانس شدند.

وی گفت: یک خانواده سه نفره در مسجد مقدس جمکران داخل چادر مسافرتی و به علت استفاده از گاز پیک نیک در فضای بسته چادر، دچار مسمومیت شدن که بلافاصله سه نفر توسط آمبولانس اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند و یک نفر دیگر نیز در محل وقوع حادثه به صورت سرپایی مورد درمان قرار گرفت.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قم بیان کرد: برخورد دو خودرو در پردیسان چهار مجروح برجای گذاشت که بلافاصله ماموران اورژانس به محل حادثه اعزام شده و مجروحان را به مرکز درمانی انتقال دادند.

وی گفت: واژگونی خودروی سمند در محور سلفچگان چهار مجروح برجای گذاشت که بلافاصله پنج دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه جهت انتقال مجروحان به مراکز درمانی نکویی و امام رضا(ع) اعزام شدند.

کد مطلب 3582710

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