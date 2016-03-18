مسئولان اقدامات عملی برای رفع مشکل بیکاری انجام دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: مقام معظم رهبری بر بهبود وضعیت اقتصادی تاکید ویژه‌ای داشته‌اند و همه مسئولان باید تلاش کنند تا در راستای کاهش تورم و رفع مشکلات بیکاری جوانان گام‌های اساسی بردارند.

وی بر لزوم اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی تاکید کرد و ادامه داد: مسئولان باید تلاش کنند تا وعده‌هایی که به مردم می‌دهند را عملی کنند.

امام جمعه بوشهر همچنین خواستار توجه ویژه به نخبگان استان برای تسریع در روند توسعه استان شد و ادامه داد: توجه به هیئت‌های مذهبی استان برای تقویت فرهنگ دینی باید در دستور کار باشد.

وی با گرامیداشت ۲۹ اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت، اضافه کرد: آمریکا در تلاش برای غارت این ثروت خدادادی بود که ملی شدن صنعت نفت دست غارتگران را کوتاه کرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تاکید بر لزوم پرهیز از خام‌فروشی نفت خام، تصریح کرد: نگاه علمی در حوزه انرژی یک ضرورت است و باید نفت را باید با فناوری نوین به محصولات دانش بنیان تبدیل و به دنبال آن صنایع پایین دستی را توسعه داد.

وی در ادامه به سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع طلاب حوزه علمیه قم اشاره کرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران از حوزه‌های علمیه سرچشمه گرفت و لازم است که حوزه‌های علمیه انقلابی بمانند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه حوزه علمیه‌ای مطلوب ساحت امام زمان (عج) است که حافظ ارزش‌های مکتب اهل بیت، انقلاب و خون شهدا باشد، گفت: مردم به روحانیت اعتماد دارند ولی برخی به صراحت و غیرمستقیم انقلاب را تضعیف می‌کنند.