به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار فراخوان تولید مستندهای سهدقیقهای نوروزی از سوی انجمن سینمای جوانان ایران و بنا بر گاهشمار برگزاری این رویداد فرهنگی تنها تا پایان فروردینماه برای ارسال آثار تولیدشده فرصت باقی است.
برای این مسابقه که توسط انجمن سینمای جوانان ایران و با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و شبکه مستند سیما برگزار خواهد شد دانش آموزان و دانشجویان سراسر کشور میتوانند در قالب موضوعاتی چون تحویل سال، سفره هفتسین، مراسم شاهنامهخوانی و حافظ خوانی نوروز، دید و بازدید و صله ارحام، سفرهای نوروزی، طبیعتگردی و گردشگری، حفظ محیط زیست، بازیهای محلی و دیگر موضوعات مرتبط با آیینها و آداب و رسوم عید باستانی نوروز مستندهای سهدقیقهای ساخته و به همراه فرم ثبتنام به دبیرخانه این مسابقه ارسال کنند.
آدرس این دبیرخانه به این شرح است: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان نوزدهم، شماره ۹ کد پستی ۱۵۱۳۹۱۵۳۱۱ انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر جشنواره.
مخاطبان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و قوانین شرکت در این مسابقه به متن کامل فراخوان در سایت این مسابقه مراجعه کنند.
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