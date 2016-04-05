کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق تصویب شد

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی کلیات لایحه برنامه ششم در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی خبر داد.

وی گفت: مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق برنامه توضیح داد که روز گذشته آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهو با ایشان تماس گرفته و در خصوص تصمیم مجلس برای بررسی برنامه ششم توسعه سئوال کرد.

وی افزود: مصباحی در این تماس تلفنی اعلام کرده است که مجلس مصمم به بررسی لایحه برنامه است.

نماینده مردم شاهین شهر تصریح کرد: علاوه بر این، جهانگیری در خصوص تصمیم مجلس برای بررسی برنامه ششم با لاریجانی هم تماس گرفته و رایزنی هایی هم انجام شده است.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه اظهار داشت: دولت تصور می کرد با توجه به تاخیر در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه و محدودیت زمانی موجود، مجلس نهم نخواهد توانست به لایحه برنامه ششم رسیدگی کند.

وی با بیان اینکه دولت قصد تست آمادگی مجلس برای بررسی لایحه برنامه را داشت، گفت: کمیسیون تلفیق برنامه، قاطعانه اعلام کرد که خواستار بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس نهم است.

حاجی دلیگانی ادامه داد: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز آمادگی خود را برای ارائه اطلاعات و کارهای کارشناسی دولت جهت بررسی برنامه اعلام کرد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه اظهار داشت: نوبخت در این جلسه اعلام کرد که اولویت دولت در بررسی برنامه ششم سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی است و اولویت های فراروی کشور مثل آب، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی، موضوعات مکان محور مثل سواحل مکران نیز از موضوعات مورد توجه دولت است.

وی در تشریح دیدگاههای مخالفان و موافقان بررسی لایحه برنامه گفت: مخالفان بررسی کلیات برنامه معتقد بودند مجلس نهم فرصت کمی برای بررسی برنامه ششم دارد و دولت نیز برخلاف قول خود نه تنها لایحه برنامه ششم را ارائه نداده است بلکه تنها تعدادی حکم به مجلس ارائه داده است.

نماینده مردم شاهین شهر با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد لایحه برنامه گفت: مرکز پژوهش ها در گزارش خود اعلام کرد که ۶۷ درصد احکامی که از سوی دولت برای برنامه ششم ارائه شده است مغایر سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به اینکه دولت تنها ۳۱ حکم برای برنامه ششم ارائه داده است گفت: مرکز پژوهش ها همچنین در گزارش خود اعلام کرد ۵۰ درصد احکام برنامه ششم نیز مغایر با سیاست های کلی برنامه ششم است.

حاجی دلیگانی ادامه داد: مخالفان بررسی این لایحه معتقد بودند اگر به فوریت برنامه ششم در مجلس بررسی و تصویب شود مجلس بعد خواهد گفت که قانون برنامه پخته نیست لذا دائما آن را تغییر می دهد.

وی افزود: موافقان بررسی لایحه برنامه نیز معتقد بودند امکان اداره کشور بدون برنامه وجود ندارد. اگر این لایحه در مجلس نهم تصویب نشود دولت باید لایحه دیگری را ارائه کند که به نظر نمی رسد. دولت لایحه ای به مجلس دهم در این خصوص ارائه کند.

حاجی دلیگانی گفت: موافقان بررسی لایحه معتقد بودند مجلس اختیارات کامل دارد و می تواند عنوان متن لایحه و محتوای آن را تغییر دهد.

وی تصریح کرد:موافقان معتقد بودند مجلس از پختگی لازم برای بررسی برنامه ششم برخوردار است و مجلس دهم نمی تواند با این پختگی لایحه برنامه را بررسی کند.

حاجی دلیگانی گفت: در پایان نمایندگان کلیات لایحه برنامه ششم را به تصویب رساندند و قرار شد ۴ کارگروه فرابخشی، تولیدی و زیربنایی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، دفاعی و امنیتی جلسات خود را برای تدوین لایحه برنامه آغاز کنند.

وی افزود: علاوه بر این مقرر شد یکی از معاونان آقای نوبخت در هر یک از کارگروه ها حضور داشته باشند.