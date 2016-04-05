افشای اسامی متحدان جبهه ملی فرانسه در «اوراق پاناما»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴؛‌ روزنامه فرانسوی لوموند روز سه شنبه گزارش داد که یک بازرگان و یک حسابدار نزدیک به حزب جبهه ملی مارین لی پن با طراحی ماهرانه یک سیستم برون مرزی در فاصله سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ حدود ۲۷۵ هزار یورو را به خارج از فرانسه منتقل کرده اند.

فردریک چاتیلون،‌ از دوستان قدیمی لی پن و رئیس شرکتی که در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ تمام ارتباطات مخابراتی لی پن را برعهده داشت،‌ در ماه می ۲۰۱۲ یک شرکت برون مرزی با نام «تایم دراگون» را خریداری نمود.

«اوراق پاناما» نشان می دهد که این شرکت در هنک گنگ و شرکت مادر در ویرجین آیلند بریتانیا قرار دارند و تحت نظارت مؤسسه حقوقی «موساک فونسکا» فعالیت می نمود.

نیکولاس کروچت،‌ یک کارشناس حسابداری که بیانیه اقتصادی لی پن را در رقابتهای انتخاباتی ۲۰۱۲ تنظیم نمود، پیشنهاد کرد که شرکت برون مرزی برادر وی در سال ۲۰۱۳ یک صورتحساب جعلی برای ایجاد وب سایت انتخاباتی لی پن صادر نماید.

روزنامه لوموند اعلام کرد که هدف این اقدامات خروج پول از فرانسه از طریق شرکتهای واسطه و صورتحسابهای جعلی و گریز از چنگ مقامات ضدپولشویی فرانسه بوده است.

در حال حاضر این دونفر به اتهام پولشویی در ارتباط با حزب مشتق شده لی پن با نام «جین» تحت بازجویی قرار دارند. اتهام چاتیلون «جعل اسناد و کلاهبرداری علیه دولت» و اتهام کروچت «فعالیتهای مالی غیرقانونی به نفع یک ستاد انتخاباتی» است.