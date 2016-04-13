درخواست عفو بین الملل برای تحقیق در دفن مخفیانه شیعیان در نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای اعلام کرد که گفته های مسئول در کادونا درباره اینکه ارتش نیجریه جنازه ۳۴۷ شیعه را به صورت مخفیانه دفن کرده است نیاز به تحقیق درباره این جنایت و محاکمه افراد دخیل در آن دارد.

بر اساس این گزارش در این بیانیه تصریح شده است: بر اساس اظهارات یکی از مقامات ایالت کادونا به نام «بالارابی لاول» ارتش نیجریه به صورت مخفیانه اقدام به دفن ۳۴۷ نفر از شیعیان این کشور در گورهای دسته جمعی کرده است.سخنان یکی از مقامات مسئول ایالت کادونای نیجریه مبنی بر اینکه ارتش نیجریه اجساد ۳۴۷ نفر از شیعیان را پس از درگیری با اقلیت شیعه در شهر زاریا، پنهانی دفن کرده است، نیاز به تحقیقات و محاکمه عاملان این اقدامات خلاف قانونی دارد.

این مقام نیجریه ای همچنین گفت: او به کمیسیون بررسی گفت که پس از شمارش اجساد، ۱۵۶ جسد در احمدو بلو زاریا و ۱۹۱ جسد نیز در انبار ارتش بود، و آن‌ها شبانه پیکر شهدا را در حضور سرگرد اوگاندار در ماندو واقع در کادونا دفن کردند. نمادی موسی مدیرکل امور مذهبی (مقام دولتی) نیز با آن‌ها همکاری داشته است.

مسئول کمیته تحقیق درباره درگیری هایی که در دسامبر گذشته در شمال نیجریه رخ داد، اعلام کرده است که اجساد از مراکز ارتش نیجریه برداشته شده و در گورهای جمعی دفن شده اند.

گفتنی است ارتش نیجریه در حمله سال گذشته خود به شیعیان این کشور حدود ۲۰۰۰ نفر از پیروان شیخ زکزاکی را کشته و بسیاری را در گورهای دسته جمعی دفن کرده اند و صدها نفر نیز ناپدید شده اند.

به گفته ابراهیم موسی، سخنگوی جنبش اسلامی نیجریه، اعترافات وزیر دولت ایالتی کادونا تنها گوشه‌ای از جنایت ارتش نیجریه علیه شیعیان است و بیش از ۶۰۰ تن از اعضای این جنبش هنوز مفقود هستند.

ابراهیم موسی گفت: آنچه فاش شده این حقیقت است که طی کشتاری بی‌رحمانه در روز ۱۲-۱۴ دسامبر ۲۰۱۵ ارتش نیجریه مردم بی‌دفاع این کشور را در زاریا به شهادت رساند، حقیقتی که آن‌ها سعی داشتند پنهان کنند. عاملان این جنایت باید شناسایی شوند. این تاییدیه روشنی است از آنچه جنبش اسلامی پیش از این در مورد کشف گورهای دسته جمعی مردم نیجریه اعلام کرده بود. ما حقیقتا امیدواریم این افشاگری آغازی برای روشن شدن حقیقت درباره سرنوشت افراد گمشده باشد که تعداد آن‌ها امروز به بیش از ۶۰۰ نفر می‌رسد.

موسی اضافه کرد: این اعترافات کافی نیست و ما همچنان مصمم باقی مانده و با شیوه‌های صلح آمیز پیگیر آزادسازی بی‌قید و شرط رهبر بزرگوارمان شیح ابراهیم زاکزاکی و سایر برادران و خواهران‌مان در جنبش اسلامی هستیم که تحت بازداشت غیرقانونی به سر می‌برند.