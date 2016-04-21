به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح پنج شنبه در دیدار وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی سخنانی اظهار داشت: ورزش همگانی باید گسترش یابد البته نباید ورزش را تنها به عرصه قهرمانی محدود کرد.
وی تأکید کرد: موضوع پیشگیری در درمان بسیار مهم است و دولت نیز اقدامات خوبی را در طرح تحول سلامت داشته است.
استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه امروز بیمارستانها نسبت به گذشته تفاوتهایی کردهاند، افزود: اقدامات و تلاشها برای بهتر شدن این بیمارستانها باید افزایش یابد و بیمارستانها باید به گونهای باشد که مردم با خیال راحت به درمان خود بپردازند.
دشمنان میخواهند ما در منطقه یکه تاز نباشیم
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع اجرایی شدن برجام، اظهار داشت: برخیها در خصوص برجام بیانصافی میکنند هرچند که ما هم معتقدیم بر جام فتح الفتوح نبوده است اما کارهای خوبی انجام گرفت.
آیت الله مکارم شیرازی اضافه کرد: دشمنان میخواهند ما در منطقه یکه تاز نباشیم و تحمل قدرت نمایی ایران را در خاورمیانه ندارند از این رو تلاش میکنند تا حرکت رو به جلوی ملت ایران را متوقف کنند.
وی با بیان داشت: جای تعجب است با وجود اینکه رهبر معظم انقلاب موضوع برجام را تأیید کردند اما برخیها که ادعای پیروی از ایشان دارند بر جام را به خیانت تعبیر میکنند.
اتحاد ما باید افزایش یابد
این مفسر قرآن تأکید کرد: هرچقدر فشار دشمنان بیشتر شود باید اتحاد ما نیز افزایش یابد.
وی افزود: در عراق نیز متأسفانه دشمنان خارجی به این کشور تجاوز کرده است در حالی که مسئولان آنها به دعواهای سیاسی خود گرفتار هستند.
آیت الله مکارم شیرازی افزود: در چنین شرایطی که دشمنان فشار خود را بیشتر کردهاند اتحاد و همبستگی بین مسئولان میبایست افزایش یابد.
دولت تدابیری در خصوص تعدیل مالیاتها داشته باشد
مرجع تقلید شیعیان در ادامه با اشاره به اینکه موضوع مالیاتها بر ارزش افزوده مشکلی برای مردم شده است، افزود: شاید این امر به دلیل کمبود بودجه دولت باشد اما دولت باید تدابیری در خصوص تعدیل مالیاتها داشته باشد.
وی ادامه داد: مالیاتهای بر ارزش افزوده بر مصرف کننده فشارهای زیادی وارد میکنند که باید برای این مسئله فکری کرد.
توجه به آسیبهای فضای مجازی
استاد برجسته حوزه علمیه قم در ادامه با نگرانی از تهدیدات فضای مجازی برای اخلاق جامعه اظهار داشت: اطلاعاتی که در زمینه فضاهای مجازی به ما میرسد وحشتناک است و مسئولان قضایی و دادستانها باید به این شرایط بد فضای مجازی توجه داشته باشند.
این مرجع تقلید عنوان کرد: گفتهاند بیش از ۸۰ درصد ازدواجهای اینترنتی به طلاق میانجامد و این رابطهها در فضاهای مجازی بسیار خسارت آور میباشد که دولت باید در خصوص آسیبهای وسایلی ارتباط جمعی همانند تلگرام فکری کند.
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