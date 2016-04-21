به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی صبح پنجشنبه همزمان با سالروز میلاد امیرالمومنین(ع) در دیدار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی سخنانی اظهار داشت: خدمات رسانی به مردم در عرصه پزشکی موضوع بسیار مهمی است که باید به این موضوع توجه داشت.



وی افزود: در عرصه سلامت و بهداشت در سال‌های اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته که این کار‌ها شایسته تقدیر است.

این استاد برجسته حوزه با بیان اینکه دولت در اجرای طرح تحول سلامت خدمات خوبی به مردم ارائه کرده است، افزود: این خدمات شایسته تقدیر است و ما از تلاش وزیر بهداشت در این زمینه تقدیر می‌کنیم.

وی همچنین ادامه داد: تلاش‌ها و خدمات وزیر بهداشت در عرصه پزشکی برکسی پوشیده نیست.

آیت الله موسوی اردبیلی در پایان با تقدیر از اجرای طرح بنیاد خیریه نوآوران توسط خیرین گفت: خیرین در این طرح به درمان بیماران نیازمند پردازند که این اقدامات بسیار ارزشمند است.