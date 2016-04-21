تقدیر آیت الله وحید خراسانی از وزرای امور خارجه و بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی در دیدار وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به تلاش‌های دولت، گفت: دولت تلاش‌های گسترده‌ای انجام داده و سلام مخصوص مرا به دکتر روحانی رئیس جمهور برسانید.



وی با اشاره به خدمات دکتر هاشمی در وزارت بهداشت، گفت: این وزارتخانه توفیقات بسیاری داشته که از خدمات شما حقا و انصافا قدردانی می‌کنم.

استاد برجسته حوزه به موضوع اهمیت سلامت اشاره کرد و گفت: سلامت اهم مطالب است و هر امر انسان عملا و اخلاقا متوقف به سلامت است.



آیت الله وحید خراسانی تصریح کرد: کار شما مهم‌ترین کار است و اگر جریانی ایجاد شود که همه مردم آنچه دخیل در سلامت است را رعایت کنند، همه موضوعات درست می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت درست صحبت کردن، گفت: باید با دنیا با حسن کلام صحبت کرد و این دستور دین است و اسلام نیز بر این امر تأکید دارد.



این مرجع تقلید با اشاره به خدمات دکتر ظریف در وزارت امور خارجه و دکتر هاشمی در وزارت بهداشت، گفت: حقا و انصافا باید از تلاش‌های آقای ظریف در وزارت امور خارجه و دکتر هاشمی در وزارت بهداشت قدرانی کرد و هر دو وزیر با دقت کار کرده و به رفع مشکلات می‌پردازند.

آیت الله وحید خراسانی همچنین به کار اطبا اشاره کرد و گفت: اطبا با افرادی سر و کار دارند که دل شکسته هستند و در میان آن‌ها نیز افرادی هستند که از نظر مالی مشکل دارند که باید به آن‌ها کمک کرد.