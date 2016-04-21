به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر پنجشنبه در دیدار با قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سخنانی اظهار داشت: تلاشهای وزیر بهداشت در طول تاریخ ایران کم سابقه بوده است چرا که کمتر دیده شده فردی به عنوان وزیر اینگونه نسبت به سلامت و درمان مردم دلسوزانه تلاش کند.
وی افزود: وزیر بهداشت و درمان انسانی دلسوز، متعهد و مهربان است که در مسیر خدمت رسانی به سلامت انسانها بسیار تلاش میکند که من از تلاشهای خالصانه ایشان تقدیر و تشکر میکنم.
استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه چندین مورد است که رعایت آنها در سلامتی انسانها بسیار موثر است، افزود: انجام ورزش از جمله این موارد است که اگر ورزش در کشور ما گسترده شود؛ بسیاری از مشکلات ناشی از بیماریها درمان خواهد شد.
وی عنوان کرد: من متولد ۱۳۰۴ هستم اما در حال حاضر به لطف خداوند و انجام ورزشهای روزانه هیچ گونه درد و ناراحتی ندارم و قرص خاصی هم مصرف نمیکنم و از نظر نشاط، سلامت و هوشیاری با ۴۰ سال گذشتهام تفاوت چندانی نکردم.
کم خوردن غذا مهم است
آیت الله نوری همدانی، با بیان اینکه اگر امر ورزش در کشور نهادینه شود؛ بسیاری از مشکلات در زمینه ابتلا به بیماریها حل خواهد شد افزود: به نظر میرسد گسترش ورزش در بین جامعه سبب خواهد شد تا ۵۰ درصد از زحمات بیمارستانها، پزشکان و وزارت بهداشت نیز در مسیر درمان بیمارهای کمتر شود.
وی ادامه داد: کم خوردن غذا هم موضوع مهمی است و کیفیت غذا نیز در سلامت افراد و جلوگیری از بیماریها موثر خواهد بود.
این مرجع تقلید شیعیان اظهار داشت: در روایت داریم که معده انسان خانه مرضها است و در میان اعضای بدن هم گفتند که معده بیشترین مرضها را دارد که پرهیز از خوردن زیاد، کم خوردن و حتی نخوردن برخی از مواد غذایی راه خوبی برای پیشگیری از امراض مختلف است.
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