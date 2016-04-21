به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی صبح پنج‌شنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشت: هر سال ۱۶۰۰ تخت بیمارستانی به بیمارستان‌های کشور اضافه می‌شود و ما قول دادیم طی ۴ سال آینده ۲۰ هزار تخت بیمارستانی ایجاد کنیم که این امر هم اکنون در حال اجرایی شدن است و هر هفته پروژه‌های مختلفی در استان‌ها به بهره برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه پیشگیری در درمان موضوع بسیار مهمی است، افزود: در عرصه پیشگیری کارهای خوبی صورت گرفته است به عنوان مثال برای جلوگیری از پوسیدگی دندان‌های دانش آموزان اقداماتی در دو نوبت برای دانش آموزان در مدارس در نظر گرفته شد.

۳۵ درصد غذای مردم موجب افزایش وزن می‌شود

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه شعار امسال ما مبارزه با افزایش چاقی و دیابت است، افزود: باید عنوان کرد غیر از موارد ارثی سبک زندگی ملت ایران به گونه‌ای بوده که مشکلات چاقی کمتر در آن وجود داشته است اما متأسفانه ۳۵ درصد غذایی که امروز مردم ایران مصرف می‌کنند موجب افزایش وزن می‌شود.

وی عنوان کرد: ۴۰ درصد از مردم ایران مشکل افزایش وزن دارند این امر خود موجب بروز بیماری‌های مختلف می‌شود.

قاضی زاده هاشمی تأکید کرد: اگر پیشگیری در حوزه بهداشت و درمان صورت نگیرد تأمین هزینه درمان بیماری‌های مختلف برای ما غیر قابل ممکن است.

وی افزود: به دلیل بیماری دیابت امروز بیشترین قطع عضو را در این بیماران داریم اما می‌توان با پیشگیری‌های لازم از بروز مشکلات این بیماری جلوگیری کرد.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هسته‌ای و اجرایی شدن برجام نیز اشاره کرد و افزود: با اجرایی شدن برجام مشکل واردات برخی از مواد غذایی و همچنین انواع سموم و تولیدات دارویی به کشور حل شدکه متأسفانه در گذشته به دلیل تحریم‌ها قادر به واردات این مواد نبودیم.

وی ادامه داد: با اجرایی شدن بر جام شرکت‌های زیادی با تولید کنندگان داخل کشور برای تولید دارو و تجهیزات در حال مذاکره هستند و سرمایه‌گذاری‌ها در این زمینه صورت گیرد.

عملکرد موفق وزارت بهداشت در زمینه افزایش موالید

قاضی زاده هاشمی در ادامه با اشاره به آماری در خصوص موالید اظهار داشت: در سال ۹۴ در زمینه موالید ۴۰ هزار نفر به جمعیت کشور افزوده شد و ۳۵ هزار نفر نیز کاهش فوتی داشتیم و سه هزار نفر هم از تعداد کل طلاق در کشور کم شد.

وی ادامه داد: سرعت کاهش ازدواج ۸ درصد بود که به ۶ درصد رسیده و نرخ باروری در ابتدای کار ما یک و چهار دهم بوده که بر اساس گزارش مرکز آمار این میزان در سال ۹۴ به یک و هفت دهم رسیده است که البته انتظار ما عدد و یک دهم است و در مجموعه وزارت بهداشت در زمینه افزایش موالید عملکرد موفقی داشته است.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص به اقدامات انجام گرفته در حوزه بهداشت و درمان در استان قم نیز ابراز رضایت کرد و افزود: در سال‌های اخیر با حضور سرمایه‌گذاران خصوصی و خیرین اقدامات خوبی در استان صورت گرفته و پیش بینی می‌شود در طی ۵ سال آینده مشکلات درمانی قم مرتفع شود.