قربانی شدن غیرنظامیان در حملات هوایی ارتش آمریکا به سوریه و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، فرماندهی مشترک ارتش آمریکا با انتشار بیانیه ای به قربانی شدن غیرنظامیان در حملات هوایی این کشور به سوریه و عراق اذعان کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه فرماندهی مشترک ارتش آمریکا در این خصوص آمده است: جنگنده های آمریکایی از تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵ تا ۲ فوریه ۲۰۱۶، ۹ حمله به سوریه و عراق انجام دادند که طی آن ۲۰ غیرنظامی کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.

فرماندهی مشترک آمریکا در بیانیه خود ضمن ابراز تأسف از قربانی شدن غیرنظامیان در حملات جنگنده های آمریکایی مدعی شد: جنگنده های آمریکایی که در چارچوب ائتلاف بین المللی ضد داعش فعالیت می کنند، تمام تلاش خود را به کار می بندند تا غیرنظامیان از حملات هوایی آسیب نبینند.

گفتنی است، اذعان ایالات متحده آمریکا به کشتار نظامیان در سوریه و عراق در حالی است که طی یک سال و نیم گذشته شمار زیادی از نظامیان ارتش عراق نیز در حملات هوایی جنگنده های آمریکایی کشته شده اند و واشنگتن در این خصوص مدعی است که مواضع ارتش را به اشتباه بمباران کرده است!

علاوه بر این، جنگنده های آمریکایی به بهانه مبارزه با داعش در چارچوب ائتلاف بین المللی ضد داعش اقدام به هدف قرار دادن مناطق مسکونی سوریه و زیرساخت های آن می کنند.