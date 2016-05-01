تنها دانشگاه دولتی بوشهر سهم مناسبی در نظام آموزشی کشور ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید مصلح صبح یکشنبه در شورای برنامه ریزی استان بوشهر با گرامیداشت روز خلیج فارس اظهار داشت: دانشگاه خلیج فارس به‌عنوان تنها دانشگاه دولتی استان سهم مناسبی در نظام آموزشی کشور برخوردار نیست و نیاز است که تلاش مظاعف در این زمینه انجام شود.

وی افزود: این دانشگاه با یک عقب ماندگی تاریخی مواجه است که به دلیل وجود رقیب زمان زیادی برای جبران ندارد و باید برای انباشت نیروی انسانی، محقق و دانشجو تلاش کند.

رئیس دانشگاه خلیج فارس استان بوشهر در خصوص ایجاد فضاهای آموزشی و رفاهی این دانشگاه بیان کرد: در سال‌های اوج فراوانی حتی یک تخت خوابگاهی به فضای رفاهی اضافه نشده است.

وی اضافه کرد: اکنون در روند توسعه دانشگاه، بهبود وضعیت مجموعه خوابگاهی و فرهنگی از جمله شاخص‌هایی است که هدف‌گذاری شده است.

مصلح بیان کرد: پروژه دانشکده معماری یکی از پروژه های ارزشمندی بوده است که پس از سال‌ها با حمایت استاندار دولت تدبیر و امید مراحل پایانی خود را طی می‌کند و پروژه‌های دیگر نیز طبق ضرورت لیست آن آماده شده است.

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر با اشاره به اینکه دانشگاه از لحاظ کیفی در جایگاه خوبی در کشور قرار دارد گفت: نیروهای انسانی سرمایه‌های کشور هستند و با توجه به سرعت توسعه صنعت در استان بوشهر تربیت نیروهای انسانی می تواند تاثیر خوبی بر توسعه صنعت داشته باشد.