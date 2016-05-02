روایت بانک مرکزی از گرانی و ارزانی مواد غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۳. ۲. ۹۵ را منتشر کرد.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه نسب به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ ثابت بود و شانه ای ۷۵۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰۰ ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک بدون تغییر بود. بهای برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج داخلی درجه دو به ترتیب معادل ۰.۳ درصد و ۰.۲ درصد کاهش داشت. در گروه حبوب قیمت لپه، نخود و عدس ثابت بود و بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۳ درصد تا ۲.۲ درصد افزایش یافت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لیموشیرین، طالبی و موز عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت طالبی معادل ۱۰.۲ درصد، هندوانه ۶.۵ درصد و کیوی ۱.۶ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین۲.۰ درصد تا ۶.۹ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی بدون تغییر بود. بهای خیار معادل ۱.۸ درصد، پیاز ۵.۵ درصد و لوبیا سبز ۰.۷ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۸ درصد تا ۱۲.۲ درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۱ درصد و گوشت مرغ ۰.۶ درصد افزایش داشت و قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند و شکر هر یک معادل ۰.۱ درصد افزایش ولی قیمت روغن نباتی جامد ۰.۴ درصد کاهش یافت. بهای چای خارجی و روغن نباتی مایع بدون تغییر بود.