تازه ترین اثر آیت الله کعبی در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب توسط سازمان بسیج حقوق دانان در ۲۶۳ صفحه و در هشت بخش شامل: انقلاب همه پرسی و تشکیل جمهوری اسلامی، اهداف و راهکارهای دسترسی به آن‌ها، وظایف دولت جمهوری اسلامی، ابتنای نظام قانون گذاری بر شریعت اسلام، ولایت امر و امامت امت، مشارکت مردم در اداره امور کشور، شورا و مشورت، امر به معروف و نهی از منکر، به نگارش درآمده و در سال ۱۳۹۴ توسط انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است.

در این پژوهش تلاش شده تا از طریق بررسی اصول کلی عالی‌ترین سند حقوقی سیاسی کشور یعنی فصل اول قانون اساسی به تحلیل حقوق مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود. این مجموعه مستخرخ از سلسله جلسات بحث آیت الله کعبی، در مقام شرح مبانی فقهی و کلامی اصول اول تا هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و به زودی سایر اصول فصل اول نیز در مجموعه مجزایی آماده سازی شده و به چاپ خواهد رسید.

آیت الله کعبی فقه، حقوقدان، عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مدرس دانشگاه‌های قم و تهران است. وی مدرس دروس خارج فقه و اصول، نظریه پرداز در حوزه فقه حکومتی و حقوق عمومی بوده و تدریس علوم حدیث، درایه، نهج البلاغه، ولایت فقیه و دروس مختلف مقاطع ارشد و دکتری رشته حقوق و علوم سیاسی را نیز در کارنامه فعالیت علمی خود دارد.