به گزارش خبرنگار مهر، یافته محققان کالج پروویدنس ایالت رودآیلند آمریکا نشان می دهد پیاده روی آرام در طبیعت بعد از یک روز کاری دشوار می تواند برای افراد مستعد اضطراب، پراسترس و تنش زا باشد.

محققان توصیه می کنند بهتر است افراد مضطرب در محیط های شلوغ شهری پیاده روی کنند.

محققان در این تحقیق در ابتدا از شرکت کنندگان خواستند تا تکالیفی را برای تخلیه روانی خود انجام دهند، به عنوان مثال جملاتی بدون استفاده از حروف A یا N بنویسند.

سپس شرکت کنندگان به سوالاتی پاسخ می دادند که میزان روان رنجوربودن آنها را آشکار می ساخت، و نشان می داد که آیا آنها نگران، زودرنج، یا تحریک پذیر هستند. سپس تمام شرکت کنندگان مهارت های را انجام می دادند که آنها را در معرض کلمات یا تصاویری مرتبط با محیط طبیعی یا شهری قرار می داد.

جالب اینکه نتایج نشان داد افراد دارای شخصیت عصبی در حفظ توانایی های شناختی شان بعد از مشاهده کلمات مرتبط با محیط های شلوغ شهری موفق تر بودند.

در حقیقت، وقتی کلماتی نظیر خرس، صخره و رعدوبرق برایشان نمایش داده می شد این افراد آشفته و عصبانی می شدند، یعنی طبیعت برایشان تنش زا بود.

اما یافته ها نشان داد کلمات مرتبط با طبیعت برای افراد آرام که طبیعتا عصبی نیستند فایده بیشتری دارد.