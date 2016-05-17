علی سرتیپی رییس کانون پخش‌کنندگان سینمای ایران درباره فعالیت های این کانون به خبرنگار مهر گفت: برنامه های مختلفی در این کانون دنبال می کنیم که برای اجرایی شدن بخشی از آن نیازمند حمایت و همکاری مدیران دولتی سینما هستیم، در همین راستا به تازگی با مجید مسچی موسسه «سینماشهر» جلساتی داشتیم، همچنین با حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی نیز جلسه ای داشتیم تا درباره ایجاد تحول در پخش سینمای ایران صحبت و برنامه ریزی کنیم.

وی تاکید کرد: سازمان دهی و سامان دهی وضعیت سالن های سینما، بررسی شهرهایی که فاقد سالن سینما هستند و ایجاد شرایط مناسب برای ایجاد سالن های مناسب برای اکران فیلم و ایجاد انگیزه برای دفاتری که در حال حاضر فعال نیستند از جمله موارد مهمی است که در این انجمن پیگیری و دنبال می شود. البته در حال حاضر با ایجاد سیستم دیجیتال امکان و فرصت نمایش فیلم ها در سالن های مختلف شهرهایی که فاقد سینما هستند، فراهم شده است.

سرتیپی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین بخش های سینما در دنیا، پخش کنندگان هستند، بیان کرد: پخش کنندگان حلقه واسطه میان تولیدکننده و اکران هستند. پخش کنندگان هرچند نقش حیاتی در سینما و به خصوص چرخه اکران دارند، اما متاسفانه سال ها است که به نقش این بخش از سینما در ایران توجه نمی شود و در واقع می توان گفت که این نقش در سینما نادیده گرفته می شود.

ایجاد کانون پخش‌کنندگان باعث رفع اختلاف‌ها می‌شود

وی ادامه داد: خوشبختانه با ایجاد کانون پخش کنندگان که به صورت یک تشکل قوی فعالیت می کند، بسیاری از اختلافات کنار گذاشته شده است به گونه ای که مجمع عمومی با حضور همه اعضا برگزار شد که البته این امر می تواند یک پشتوانه خوبی باشد تا بتوانیم فعالیت های صنفی خود را با قدرت پیش ببریم تا پخش فیلم در سینما را به جایگاه اصلی خود برسانیم.

رییس کانون پخش کنندگان سینمای ایران بیان کرد: خوشبختانه شکل گیری کانون پخش کنندگان همزمان با رشد بالای سینما در کشور همراه بود. به گونه ای که فروش سینما در کشور از ۳۰ میلیارد به ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است. در چنین شرایطی می توان بخشی از شرکت های پخش فیلم را دوباره فعال کرد و به چرخه اصلی سینما بازگرداند.

سرتیپی در پایان گفت: امیدوارم در این صنف بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا شرکت های پخش به استانداردها دست پیدا کنند، تا تهیه کننده نیز اعتماد لازم را نسبت به شرکت پخش کننده داشته باشند. امیدواریم دفاتری که انگیزه ادامه فعالیت دارند با همکاری کانون پخش کنندگان به روز و وارد چرخه فعالیت شوند.

سلایق مختلف مردم در سینما را تامین کنیم

همچنین حجت الله ايوبی در دیدار صبح روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه با اعضای شورای مرکزی پخش كنندگان سينمای ايران با تبريك به دست اندر كاران پخش سينمای ايران و تلاش مجدانه آنها در اكران عمومی مناسب كه باعث فروش و رونق سينما در سال جاری شده است با بیان اینکه حضار در اين جلسه صاحب تجربه و سابقه در سینما و مهمتر از آن امین و معتدل هستند از همبستگی و وحدت به وجود آمده در اين حوزه تقدير و تشكر كرد و خواستار همياری برای حل مشکلات اکران و نمایش با همکاری و همیاری همه صنوف و دست اندرکاران این حوزه شد.

وی با بیان اینکه در حلقه های دیگر مربوط به سینما مثل ساخت و تولید، برنامه ریزی برای حل مشکلات در حال انجام است بر ادامه كمك به چرخه فروش با شفاف سازی و رعايت اصول حرفه ای تاکید کرد.

ایوبی با اشاره به عزم جدی سازمان سينمایی در بحث آموزش و به روز شدن در سينما گفت: مدرسه ملی سينمای ايران آمادگی دارد تا جوانان علاقه مند در حوزه پخش و اكران را كه به زبان خارجی تسلط دارند با تاييد و معرفی دفاتر پخش و اكران مورد تعليم و آموزش لازم قرار دهد.

حفظ و گسترش مخاطبان سينما، برنامه ريزی مناسب و تنوع در دوره های اكران برای جذب بخش بيشتری از مردم برای فيلم ديدن در سالن های سينما و تامين سلايق مختلف مردم با انتخاب مناسب فيلم های متقاضی اكران و برنامه ریزی با هدف تأمين منافع كلی سينما، از جمله نكاتی بود كه در اين نشست مورد تاكيد رييس سازمان سينمايی قرار گرفت.

در ادامه علی سرتيپی از اقدامات و صبوری رييس سازمان سينمايی برای ايجاد وحدت وهمدلی، قدردانی و از اينكه كانون پخش مورد توجه جدی سازمان سينمايی قرار گرفته است ابراز خرسندی و تقدير كرد.

وی همچنين مراتب قدردانی كانون پخش را از عضويت نماينده ای از سوی كانون در شورای صنفی نمايش اعلام و اين امر را سرفصل دوران جديدی در رونق اكران سينما ها تلقی كرد.

در نشست صبح سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ماه، كه با حضور حبيب ايل بيگی معاون نظارت و ارزشيابی سازمان سينمایی، علی سرتيپی رييس كانون پخش كنندگان سينمای ايران، بيژن امكانيان نايب رييس، اصغر بانكی خزانه دار، ناصر شعبانی بازرس و مرتضی شايسته و حبيب اسماعيلی به عنوان عضو و در دفتر رييس سازمان سينمايی برگزار شد حاضران جلسه به بیان مشکلات و معضلاتی که در حوزه سینمای ایران در جریان است پرداختند و ضمن تاکید بر کنار گذاشتن اختلافات و حفظ همبستگی و وحدت، پرداختن به منافع عمومی سینما را اولویت کاری خود دانستند.

بحث حمايت از پخش كنندگان، پخش و اكران فيلم های ايرانی در خارج از كشور، آموزش نيروها و آشنایی با متد های جديد پخش در دنيا، همفكری بخش های مختلف سازمان سينمایی از جمله حوزه های حمايتی با پخش كنندگان برای ساخت فيلم هایی كه بتواند كمك بيشتری به چرخه اكران سينما بكند از جمله خواسته های اعضای شورای مركزی كانون پخش كنندگان از مسئولين سازمان سينمایی بود.

همچنين ايوبی در پاسخ به پرسش اعضای شورا مبنی بر تمايل سازمان سينمايی بر اكران فيلم های خارجی گفت: اين امر با توجه به كمبود فضا و سالن برای اكران فيلم های ايرانی در اولويت نیست، با اين وجود مساله اكران فيلم های خارجی و اتخاذ تصميم مناسب در دست بررسی است.