به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، نشست هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه یزد برگزارشد.

محمد حسین امید گفت: با توجه به رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور که در وزارتخانه در حال انجام است کمک این بنیاد به ارتقای شاخص های کیفی دانشگاه می تواند در ارتقای رتبه دانشگاه موثر باشد.

وی افزود: سابقه دانشگاه، تولید علم، انتقال فناوری و ارزیابی دانش‌آموختگان از جمله معیارهای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها به شمار می‌رود.

معاون وزیر علوم با تاکید بر اینکه اولویت اصلی دانشگاه یزد باید ارتقای کیفیت باشد افزود: این دانشگاه می تواند با توجه به زیر ساخت ها، اعضای هیات علمی و دانشجویان خود در بین دانشگاه‌ های برتر کشور قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای تحقق این مهم باید سرمایه گذاری و توان مالی خیران برای اعطای بورس به دانش‌آموختگان رتبه‌های برتر در این دانشگاه استفاده شود.

در ادامه این نشست درخصوص اولویت های دانشگاه یزد در چارچوب سند راهبردی توسعه این دانشگاه و زمینه های استفاده از کمک های خیرین بحث و تبادل نظر شد.