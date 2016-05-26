به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور جرج هالیمان، عصر پنجشنبه در حاشیه همایش ملی اورژانسهای بیمارستانی که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد در جمع خبرنگاران، روند برگزاری همایش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: برگزاری اینگونه همایشها نقش مهمی میتواند در توسعه اورژانس و بهویژه اورژانسهای تخصصی اطفال داشته باشد.
وی افزود: همایش در سطح خوبی قرار دارد و استفاده از امکانات و آموزشهای اورژانسهای پزشکی و طب اورژانس ازنظر من مثبت و خوب است.
رئیس سابق طب اورژانس آمریکا، درباره وضعیت اورژانسهای ایران نسبت به استانداردهای جهانی گفت: در ایران وضعیت اورژانسهای پزشکی و آموزش پزشکی اورژانس در سطح کشورهایی است که در این بخش جایگاه خوبی دارند و نیاز است پیشرفتهایی درزمینهٔ ایجاد شود.
این همایش سهروزه شامل برنامههای متنوع و علمی حوزه اورژانس است و برنامههای روز اول همایش شامل پنل احیاء، ارائه مقاله، پنل مدیریت اورژانس، پنل کاهش هوشیاری، پنل بیماریهای محیطی با حضور اساتید و متخصصین قلب و طب اورژانس است.
روز دوم همایش شامل برگزاری مراسم افتتاحیه با حضور دکتر جان بابایی رئیس کنگره دکتر بیداری، رئیس انجمن طب اورژانس و دکتر فرزاد بزرگی دبیر علمی کنگره و ارائه پنل ترومای بلانت، ارائه مقاله، پنل اطفال و پنل ترومای نافذ است.
روز سوم و پایانی همایش شامل؛ پنل درد قفسه سینه، ارائه مقاله و پنل بیوتروریسم و بیماریهای عفونی و اختتامیه با سخنرانی و حضور اساتید و پزشکان متخصص داخلی، قلب، طب اورژانس و جراحی عمومی و عفونی است.
این همایش در محورهای احیاء، اورژانسهای تروما، مدیریت بخش اورژانس، اورژانسهای بیماریهای داخلی، اورژانسهای کودکان، مدیریت اورژانس در حوادث غیرمترقبه و مراقبتهای بیمارستانی از اورژانسهای محیطی در سالن همایش مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) واقع در جاده خزر آباد در حال برگزاری است.
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