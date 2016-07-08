یک پیست جدید در مجموعه آزادی تاسیس می شود/اتفاق خوب پس از سال۴۱

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: دوچرخه سواری در بخش حرفه ای با وارد شدن رشته جدید BMX به چهار شاخه تقسیم شده است. مسابقات سرعت، مسابقات کوهستان یا جاده، مسابقات تریال و BMX( بی ام ایکس). عمر رشته بی ام ایکس کوتاه بوده اما به خاطر جذابیت این رشته، فدراسیون جهانی نیز به آن توجه دارد به طوریکه این رشته در حال حاضر به دو دسته سوپر کراس و آزاد تقسیم شده و مسابقات جهانی و قاره ای و حتی المپیکی آن نیز برگزار می شود.

ورزش بچه ها در خیابان های کالیفرنیا

تاریخچه راه اندازی این رشته نیز بسیار جالب است. این رشته جزء رشته هایی محسوب می شود که توسط بچه ها در خیابان ها بنیان گذاری شد. در دهه ۷۰ میلادی در کالیفورنیای آمریکا بچه ها برای تقلید از موتورسواران توی کوچه ها و خیابان ها با دوچرخه هایشان به روش موتورسواری با هم مسابقه می گذاشتند. تا اواسط دهه ۷۰ هم این رشته به عنوان ورزشی بچه گانه محسوب می شد اما به مرور جزء رشته های محبوب جوانان شده و در هشت سال گذشته با ورود به المپیک سر وصدای زیادی راه انداخته است.

شاید گاهگاهی در شبکه های تلویزیونی کشورمان تصاویری از هنرنمایی رکابزنی با دوچرخه های کوتاه که از روی مسیرهای سخت و پله ها حرکت کرده و در نهایت از بلندی ها پرواز می کنند دیده باشید. این رشته هنوز در ایران نوپا است و در بین علاقه مندان جا نیفتاده است.

این رشته جذاب نیاز به امکانات خاصی ندارد. پیست مخصوص آن در یک مسیر بسته با پستی و بلندی به مسافت ۳۵۰ متر است. در سوپر کراس هشت رکابزن به طور همزمان رقابت را از سطح شیبداری به ارتفاع هشت متر آغاز می کنند و در طول پیست در مسیر سطوح ناهموار ، گوشه های منحنی شکل و بخش های صاف رکاب می زنند. این رقابت در آنجا جالب می شود ارتفاع پرش برخی از رکابزنان به بالای ۵ متر نیز می رسد. حرفه ای های این رشته کل این مسیر را در زمانی کمتر از ۳۶ ثانیه نیز رفته اند زمانی کوتاه اما پرهیجان و پر فراز و نشیب!

در بین دو بخش این رشته سوپر کراس رشته المپیکی محسوب می شود. این ماده در دو المپیک چین و لندن در حالی برگزار شده که تنها ۳۲ سهمیه برای کل جهان برای آن در نظر گرفته شد و در مجموع زنان و مردان شش مدال در این رشته توزیع شد. با نگاهی به این مدالها اگر کشورها هرچه سریعتر سرمایه گذاری در آن را شروع کنند شانس المپیکی شدنشان زیاد است .

در ماده آزاد آن پرش ها بر روی موانع و با حرکات نمایشی است . این رقابت هم در مسیرهای صاف، شیبدار و موانع برگزار می شود. این ماده نیز در دنیا طرفداران خاصی داشته و رقابتهای جهانی آن به واسطه جذابیتش با حضور حامیان مالی و با اهدای جوایز ارزنده ای برگزار می شود که از مطرح ترین رقابتها و جوایز آن می توان به مسابقات لاروس اشاره کد.

چرا دوچرخه ها کوتاه است؟

اما شکل دوچرخه های بی ام ایکس . این دوچرخه ها کوتاه وارتفاع پایینی دارند ، کوچک و جمع جور ترند شاید شکل آن به خاطر این باشد که این رشته توسط بچه ها بنیان گذاری شده است.

ایران به دنبال راه اندازی حرفه ای بی ام ایکس

با قطعی شدن حضور این رشته در المپیک این رشته به مرور در ایران نیز جا پیدا کرد به طوریکه در پارک ها و محل های ورزشی کنار رشته های اسکیت و اسکیت برد شاهد حضور رکابزنان این رشته هم هستیم . حتی فدراسیون هم اقدام به برگزاری مسابقات منسجم تری برای این رشته کرد اما به نظر می رسد فعالیت برای کسب امتیاز حضور این رشته در المپیک برای ایرانی ها بسیار اندک و بی فایده است!

فدراسیون دوچرخه سواری این روزها در تلاش است تا زمینه را برای تقویت و پایه ریزی این رشته زیبا و مهیج فراهم کند. یکی از این کارها ساخت پیست استاندارد و مناسب و ایجاد پایگاهی برای شروع مراحل آموزش و تشکیل تیم ملی در آینده است.

در آستانه سومین دوره برگزاری مسابقات این رشته در المپیک ریو ، خبری مبنی بر اهدای یک قطعه زمین به فدراسیون دوچرخه سواری شنیده شد. زمینی که قرار است این رشته را در خود میزبانی کند تا علاقمندان این رشته به جای تمرین در خیابان ها به محل مناسبی برای تمرین نقل مکان کنند تا شاید در آینده ای نزدیک شاهد پرواز بی ام ایکس روهای ایران در آسمان المپیک باشیم.

زمین جانمایی شده است

خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان با بیان اینکه زمین در نظر گرفته شده برای ساخت پیست بی ام ایکس در آزادی جانمایی شده است، به خبرنگار مهر گفت: ساخت این پیست در دست شرکت تجهیز خواهد بود. دستور در اختیار دادن این زمین از سوی وزارت ورزش به مدیر جدید مجموعه آزادی داده شده و باید محل دقیق تر آن نیز مشخص شود به احتمال زیاد طبق محل جانمایی شده این مکان در نزدیک پیست دوچرخه سواری و دور دریاچه آزادی خواهد بود.

هزینه کم و اعتبارات قابل پیش بینی

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با بیان اینکه هزینه ساخت این پیست خیلی زیاد نیست و شاید بتوان با هزینه ای کمتر از ۱۰۰ میلیون کار را شروع کرد و حتی با اختصاص ۴۰ تا ۵۰ میلیون می توان پیست تمرینی آن را احداث کرد. با توجه به اینکه این پیست درست نزدیک پیست اصلی دوچرخه سواری آزادی است اگر سکوهای آن آماده شود برای استفاده از امکانات دیگر می توان فعلا از پیست آزادی برای راه اندازی تمرینات و برگزاری کلاسهای آموزشی کمک گرفت.

فدراسیون دوچرخه سواری با امید به اینکه تکلیف این پیست هرچه زودتر مشخص شده و در اختیار فدراسیون قرار بگیرد، استخدام مربی خارجی، به کارگیری مدرسان خارجی برای برگزاری دورهای داوری و مربیگری از UCI و برگزاری مسابقات با استانداردهای بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است.

با نگاهی به پیشینه ساخت پیست های دوچرخه سواری و به بهره برداری نرسیدن برخی از این پیست ها همچون پیست ۱۷ ساله ساری این انتظار می رود که شرکت تجهیز توسعه ونگهداری اماکن ورزشی با در نظر گرفتن هزینه های کمتر احداث این پیست، ساخت این مجموعه در پایتخت را در اولویت قرار دهد تا به زودی شاهد بهره برداری از آن باشیم.

این امیدواری وجود دارد که با ساخت پیست BMX ، پیست ۴۱ ساله دوچرخه سواری آزادی از تنهایی درآمده و رشته های المپیکی این ورزش در این مجموعه رونق بیشتری بگیرد نه اینکه همچون پیست های دیگر پیست آزادی در وعده برادر دار شدن بماند!