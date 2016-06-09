روند تهیه و تدوین سند آمایش سرزمینی استان بوشهر سرعت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست بررسی تدوین سند آمایش سرزمینی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای خوبی در زمینههای مختلف است که باید محورهای توسعه استان بر اساس این ظرفیتها تدوین شود.
وی با تاکید بر لزوم شناسایی مشکلات در بخشهای مختلف استان بوشهر، خاطرنشان کرد: باید راهکارهای مناسب برای رسیدن به اهداف مورد نظر در توسعه استان بوشهر بررسی شود.
استاندار بوشهر خواستار تلاش برای تسریع در شناسایی وضع موجود استان در همه بخشها و پهنههای سرزمینی شد و اضافه کرد: باید آیندهنگری لازم در تهیه سند آمایش سرزمینی قرار گیرد.
وی خواستار ارائه سیاستگذاریها و برنامههای دستگاههای اجرایی برای قرار گرفتن در سند آمایش سرزمینی شد و افزود: در آینده هر گونه برنامهریزی باید بر اساس سند آمایش سرزمینی صورت گیرد.
سالاری از سند آمایش سرزمینی به عنوان نخستین سند بالادستی و نقشه راه تمامی فعالیتها نام برد و بیان کرد: آیندهنگریها باید بر اساس ظرفیتهای شناسایی شده صورت گیرد.
وی ادامه داد: توسعه بخش کشاورزی استان، نحوه تامین آب، سیستمهای آبیاری و همه موارد مرتب باید در سند امایش سرزمینی دیده شود تا شاهد تحقق اهداف مورد نظر در توسعه بخش کشاورزی استان باشیم.
استاندار بوشهر با تاکید بر توجه ویژه به موضوع گردشگری در این سند، اظهار کرد: باید نگاهی دقیق و هدفمند به موضوع تدوین سند آمایش سرزمینی صورت گیرد و برای تدوین آن شاهد تسریع در اجرای برنامهها باشیم.
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