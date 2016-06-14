مشکلات مالی سبب مهاجرت قهرمانان ورزشی از کرمانشاه شده است

نبی فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استان کرمانشاه ظرفیت‌های بسیار خاصی در ورزش کاراته دارد و استعدادهای زیادی در این استان پرورش یافتند اما متاسفانه در چندسال گذشته شاهد رکود در این خصوص بودیم.

فتحی عدم توجه به افراد توانمند و کارآمد را از ضعف‌های مدیریت کاراته استان دانست و افزود: مشکلات کاراته استان کرمانشاه باید در همین استان برطرف شود و فدراسیون و مسئولان کشور کار زیادی نمی‌توانند انجام دهند چراکه فدراسیون نیز درگیر مشکلات مالی خود است.

وی مهمترین مشکل قهرمانان ورزشی و به ویژه قهرمانان کاراته در استان را مسائل مالی دانست و گفت: مشکلات مالی و عدم حمایت باعث بی‌انگیزگی قهرمانان و مدال آوران می‌شود و رفته رفته مهاجرت از استان را ترجیح می‌دهند.

فتحی خواستار توجه مسئولان به ورزش و حمایت از قهرمانان شد و بیان کرد: مسئولان استان باید فکری برای ورزشکاران کنند متاسفانه اگر جوانان از ورزش غافل شوند به سمت مسائلی همچون بزهکاری و اعتیاد گرایش می‌یابند.

وی در ادامه از فوت یکی از بنیانگذاران کیوکوشین کاراته استان کرمانشاه خبر داد و گفت: مجتبی شاه علی بنیانگذار کیوکوشین کاراته استان بود و متاسفانه چندی پیش در یک حادثه رانندگی در سن ۵۴ سالگی جان خود را از دست داد.

فتحی عضویت در هیئت رئیسه کاراته آزاد تهران، ارتقا جایگاه ورزش رزمی استان و راه اندازی کیوکوشین کاراته در استان را بخشی از افتخارات مرحوم شاه علی کاراته کای با اخلاق کرمانشاهی دانست و افزود: کاراته کرمانشاه مدیون زحمات مرحوم شاه علی است و در مراسم ختم ایشان بسیاری از مسئولان حضور یافتند که سبب دلگرمی همگان شد.

وی بیان کرد: مرحوم شاه علی از اساتید بنام سبک‌های کاراته آزاد در کشور بودند و برای کاراته استان زحمات فراوان متحمل شدند و افراد بسیاری را در ورزش کاراته تربیت نمودند.

این عضو هیئت رئیسه کاراته آزاد تهران در خصوص وضعیت مدیریت فدراسیون کاراته گفت: در حال حاضر فدراسیون به سرپرستی آقای طباطبایی اداره می‌شود و هنوز برنامه‌ای برای برگزاری انتخابات فدراسیون اعلام نشده است.

وی خواستار حضور اسپانسرهای ورزشی و سرمایه داران برای حمایت از هیئت‌های ورزشی در استان کرمانشاه شد و افزود: بدون پشتوانه مالی امکان ارتقا جایگاه‌های ورزشی فراهم نمی‌شود.