به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، در این کارگاه انیمیشن‌هایی از طریق ویدیو پروژکشن برای کودکان و نوجوانان نمایش داده می‌شود و مسوولان کارگاه بر اساس این انیمیشن‌ها، عناصر داستان را برای بچه‌ها بیان می‌کنند و در ادامه راجع به وجوه داستانی این پویانمایی‌ها بحث و گفت‌وگو می‌شود.

مهرنوش قربانعلی مسئول این کارگاه توضیح داد: در جایی نیز این انیمیشن‌ها در حین نمایش قطع می‌شود و سپس از بچه‌ها خواسته می‌‌شود با دیدگاه خود، موضوع را ادامه بدهند.

این کارشناس مسئول ادبی کانون یادآور شد: در همین کارگاه نیز، شهر فرنگی وجود دارد که معطوف به شعر است و از طریق اطلاعاتی که برای کودکان و نوجوانان خوانده می‌شود، آنان تشویق می‌شوند تا شاعران را معرفی کنند. او در ادامه گفت: این شاعران بیشتر جزو شعرایی هستند که اشعار آیینی و مذهبی شاخصی سروده‌اند.

قربانعلی افزود: در این کارگاه همچنین فرم‌هایی از قبل در زمینه داستان‌نویسی و شناخت شعر، آماده شده که بچه‌ها مطالعه می‌کنند و سپس بر اساس آن داستانک‌هایی می‌نویسند که مرتبط با ماه مبارک رمضان است.

وی همچنین گفت: در بعضی از این فرم‌ها، بخش‌هایی از شعر حذف شده است که بچه‌ها با کمک مربیان خود می‌توانند آن را کامل می‌کنند.

این شاعر و نویسنده در ادامه تصریح کرد: بخش مکاتبه‌ای آفرینش‌های ادبی کانون نیز از جمله بخش‌هایی است که در این کارگاه معرفی می‌شود و صندوق پستی، وبلاگ ادبی و نشانی ایمیل ارتباط مکاتبه‌ای به کودکان و نوجوانان مراجعه کننده، ارایه می‌شود.

به گفته قربانعلی، از میان داستانک‌ها و شعرهایی که کودکان و نوجوانان در این کارگاه می‌نویسند، نام و نشانی کسانی که آثار شاخصی را دارند دریافت می‌کنیم که بعدآ بتوانیم با آن‌ها در ارتباط باشیم.

این کارشناس ادامه داد: در این کارگاه همچنین کتاب «آهنگ بهاران» - که هر یک گزیده‌ای از‌ فعالیت‌های اعضای آفرینش‌های ادبی (کارگاه‌های ادبی، انجمن ادبی و مکاتبه‌ای) کانون است - در معرض دید علاقه‌مندان قرار دارد.

وی همچنین گفت: کتاب «آهنگ بهاران» که آثار منتخب اعضا در یک سال است وارد بیست و دومین سال انتشار خود شده است.

بر اساس این خبر، مریم عباسی و رضا ایمانی نیز از مربیان کارگاه ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ویژه برنامه «مهمانی مهر و نیایش» هستند.

علاوه بر بخش ادبی، کارگاه‌های دیگری نیز از ساعت ۱۹ تا ۲۳، در روزهای ۲۶ خرداد تا ۴ تیر در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون واقع در خیابان حجاب تهران برگزار خواهد شد.