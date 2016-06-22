به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، جشنواره کارلووی واری که از اول تا ۹ جولای (۱۱ تا ۱۹ تیر) برگزار می‌شود، میزبان تد هوپ مدیرعامل تولیدات سینمایی آمازون خواهد بود. این مدیر نگاهی بر چشم‌انداز آینده فیلم خواهد داشت.

این جشنواره همچنین میزبان برنامه ویژه‌ای برای بیستمین سال خاموشی فیلمساز چک فرانتیشک دانیل خواهد بود. به این مناسبت یک کارگاه به بررسی متدهای آموزشی دانیل می‌پردازد.

کارگاهی درباره شیوه‌های آموزش فیلم در اروپا و نیز دهمین کنفرانس سالانه توزیع فیلم در اروپا از دیگر برنامه‌های این جشنواره خواهد بود.

در عین حال از سوی پارلمان اروپا اسامی ۱۰ فیلمی که امسال نامزد جایزه فیلم لوکس شده‌اند، اعلام شد. در دهمین سال اهدای این جایزه فیلم‌های نامزد این جایزه ۱۰۰ هزار یورویی از میان ۵۷ شرکت کننده از اروپای مرکزی و شرقی، بالکان، ترکیه، یونان و کشورهای اتحاد شوروی سابق انتخاب شده‌ا‌ند. «مرزها، قطرات باران» به کارگردانی نیکولا میجوویچ و ولاستیمیر سودار محصول مشترک بوسنی هرزگوین، مونته‌نگرو، صرب و بریتانیا، «جنگ‌های صلیبی کوچک» ساخته واسلاو کادرنکا از جمهوری چک، «کثیف» ساخته ترزا نووتوا از جمهوری چک، «پایان زنجیره» ساخته پریت شاشوک از استونی، «ازدواج» ساخته بلرتا ذکری از کوسوو،«سرها و دم‌ها» ساخته نیکوله کنستانتین تاناس از رومانی، «رکوییم برای خانم جی» ساخته بوجان ولتیک محصول مشترک صرب، بلغارستان و مقدونیه، «سنگ» ساخته اورهان اسکیکوی از ترکیه و «خیبولا» که خارج از بخش رقابتی عرضه می‌شود ساخته جورج اوواشویلی از گرجستان، آلمان و فرانسه در این بخش جای دارند.

در بخش ویژه‌ای نیز شماری از فیلم‌های محصول جمهوری چک و جمهوری اسلوواک به نمایش در خواهد آمد و بخشی نیز به نمایش فیلم‌های مستند اختصاص یافته است.

در عین حال امسال از دو چهره جهانی یعنی ویلم دفو و چارلی کافمن در این جشنواره تجلیل می‌شود. ویلم دفو بازیگر آمریکایی و چارلی کافمن نویسنده-کارگردان آمریکایی در این دوره از جشنواره کارلووی واری در شب افتتاحیه جایزه افتخاری را دریافت می‌کنند.

دفو گوی بلورین جشنواره را برای مشارکت فوق‌العاده‌اش در سینمای جهان می‌گیرد و فیلم «پازولینی» وی ساخته ابل فرارا و نیز «آخرین وسوسه مسیح» وی ساخته مارتین اسکورسیزی به نمایش در می‌آید.

کافمن نیز که جایزه اسکار را برای نوشتن فیملنامه «درخشش درونی یک ذهن بی‌نقص» دریافت کرده جایزه ریاست را با نمایش انیمیشن «آنومالیشیا» که او کارگردانی آن را با همکاری دوک جانسون برعهده داشت، می‌گیرد.