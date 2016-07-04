به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین دین پرور، رئیس بنیاد بین‌المللی نهج‌البلاغه این کتاب را گردآوری و به زبان فارسی ترجمه کرده است.

داود دومان از تحصیل کرده‌های نجف و ایران و مترجم مسلط به زبان‌های ترکی استانبولی، عربی و فارسی این اثر گرانسنگ را به زبان ترکی استانبولی برگردانده است.

در این اثر گزیده موضوعات اساسی مورد توجه قرار گرفته و هدف اصلی این مجموعه ارائه مفاهیم والای کتاب نهج‌البلاغه، افزون‌بر ترتیب خاصی که شریف رضی در تدوین کتاب شریف نهج‌البلاغه برگزیده، در قالب یک نظام ارزشی و اعتقادی است. نظامی که مبنای آن اصول عقاید و مبنای اندیشگی آن تبیین‌گر نظام ارزشی خواهد بود.

این مجموعه امکان مطالعه کتاب شریف نهج‌البلاغه را هم از لحاظ کاربرد و هم از لحاظ محتوا سهولت بخشیده است و مخاطبانش می‌توانند با معارف والای علوی آشناتر شده و سطح زندگی خود را ارتقا بخشند.

ویژگی برتر مجموعه حاضر تقسیم‌بندی موضوعی است که راه را برای دسته‌بندی و فهم طبقه‌بندی شده مطالب نهج‌البلاغه آسان می‌کند. هر موضوعی به یک یا چند جلد اختصاص یافته که در باب آن موضوع به معرفی خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها پرداخته است.

بنابر اعلام این خبر، با ترجمه ترکی استانبولی این اثر خوانندگان ترک زبان نیز می‌توانند از سخنان گرانسنگ حضرت امیرالمؤمنین (ع) به صورت موضوعی بهره‌مند شوند ؛ این اثر با تیراژ ۲۰۰۰ نسخه توسط انتشارات باریش کتاب در ترکیه منتشر شده است.