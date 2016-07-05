رقابت ۱۳ هزار دانشجوی یزدی در ۹ حوزه امتحانی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن میرحسینی صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: تعداد داوطلبان کنکور سراسری سال جاری در استان یزد ۱۳ هزار و ۴۳۷ نفر است که از این تعداد هفت هزار و ۷۵۵ نفر داوطلب زن و پنج هزار و ۶۸۲ نفر داوطلب مرد هستند.

وی با بیان اینکه کنکور سراسری در روزهای ۲۴ و ۲۵ تیرماه در ۹ حوزه امتحانی در استان برگزار خواهد شد افزود: بیشترین شرکت کننده در این دوره به گروه آموزشی علوم تجربی اختصاص دارد که بیش از پنج هزار و ۵۸۰ دانشجو در این رشته در آزمون شرکت خواهند کرد.

میرحسینی تعداد دانشجویان شرکت کننده در سایر رشته‌ها را به ترتیب در گروه آموزشی علوم انسانی دو هزار و ۶۷۶ نفر، در گروه آموزشی هنر یک هزار و ۱۰۷ نفر و در گروه آموزشی زبان یک هزار و ۸۹۳ نفر، در گروه آموزشی علوم ریاضی دو هزار و ۱۷۸ نفر اعلام کرد.

وی تعداد شرکت کنندگان آزمون سراسری در حوزه امتحانی دانشگاه یزد را ۹ هزار و ۵۴ نفر در روزهای تعیین ‌شده برشمرد و بیان داشت: هریک از زیرگروه‌های آموزشی بر اساس نوبت های تعیین شده در مکان های اعلام شده حضور خواهند یافت.

نماینده تام‌الاختیار سازمان‌ سنجش در برگزاری آزمون‌های سراسری در یزد افزود: نوبت برگزاری آزمون گروه‌ آموزشی علوم ریاضی و فنی، صبح پنجشنبه ۲۴ تیرماه در ساختمان توحید و پردیس علوم، گروه آموزشی علوم انسانی نیز صبح پنجشنبه در سالن‌های غدیر و فجر و گروه آموزشی هنر عصر پنجشنبه در سالن غدیر خواهد بود.

وی اضافه کرد: نوبت برگزاری گروه آموزشی علوم تجربی صبح جمعه ۲۵ تیرماه در سالن‌های غدیر و فجر و ساختمان‌های توحید و پردیس علوم و در نهایت گروه آموزشی زبان‌های خارجی عصر جمعه در سالن‌های غدیر و فجر دانشگاه یزد است.

وی تصریح کرد: داوطلبان می‌توانند از روز یکشنبه ۲۰ تیر، از طریق سایت سازمان سنجش نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.

میرحسینی با تاکید بر اینکه باجه رفع نقص از روز سه‌شنبه ۲۲ تیرماه در محل ساختمان رو به‌ روی سالن فجر دانشگاه یزد دایر است گفت: افرادی که کارت‌های ورود به جلسه آن‌ها دچار مشکل شده است، می‌توانند در روز یادشده در دو نوبت صبح و عصر مراجعه و یا با شماره ۳۸۲۱۶۰۶۶ تماس حاصل کنند.