کشف دوکوره زغال گیری در بهمئی/قاچاقچیان زغال دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسدالله هاشمی صبح شنبه به خبرنگاران گفت: گزارشاتی مردمی مبنی بر قطع اشجار به منظور ایجاد زغال به دست مامورین محیط زیست رسیده بود به همین علت یگان حفاظت این شهرستان اقدام به گشت های نامحسوس در منطقه کرد.

وی بیان کرد: در هجدهمین روز از تیرماه ۹۵مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بهمئی حین گشت و کنترل منطقه حفاظت شده تنگ سولک به دو نفر متخلف درحین قطع درختان برخورد می کنند.

وی افزود: مامورین پس از کنترل نامحسوس این افراد، آنها را حین حمل چوب به کوره زغال دستگیر و اعمال قانون کردند.

هاشمی اظهار کرد: برای متخلفین پرونده ای تشکیل شد و برای اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی عنوان کرد: منطقه حفاظت شده تنگ سولک به وسعت ۲۴۲۸ هکتار در شهرستان بهمئی و در ضلع جنوب غربی استان کهگیلویه وبویر احمد واقع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی سال‌های اخیر جنگل‌های بهمئی در مرز کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان یکی از آسیب‌دیده‌ترین جنگل‌های کشور از تبر و اره قاچاقچیان زغال بوده‌اند.

قاچاقچیان به طرق مختلف این بلوط‌ها را قطع کرده و تبدیل به زغال می‌کنند و در شهرهای خوزستان و یا حتی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس به فروش می‌رسانند.

سال گذشته نیز قاچاقچیان زغال در کوه حاتم در مرز شهرستانهای لنده و بهمئی اقدام به قطع درختان کرده بودند.