تهران همچنان نیازمند توسعه فضاهای ورزشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیا مالی، با تاکید بر اینکه ورزش و ارتقای امکانات آن یکی از مهمترین نیازهای کلانشهر تهران به شمار می آید، اظهار داشت: با وجود فعالیتهای زیادی که از سوی شهرداری تهران در توسعه فضاهای ورزشی صورت گرفته ، اما همچنان شاهد کمبود امکانات و فضاهای ورزشی هستیم و لازم است اقدامات بیشتری برای توسعه این مهم انجام شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه برخی مناطق و محلات شهر تهران با کمبود فضاهای ورزشی مواجه است، افزود: لازم است تا با شناسایی مناطق فاقد امکانات ورزشی و احداث مجموعه های ورزشی، زمینه فعالیت‌های ورزشی را برای تمامی مردم ایجاد کنیم.

وی به ضرورت ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ورزش در بین اقشار مختلف مردم اشاره و خاطر نشان کرد: سلامت و پویایی هر چه بیشتر جامعه با سوق دادن نوجوانان و جوانان به سمت ورزش میسر می شود، چرا که این امر مهم آنان را از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دور می کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه ایجاد امکانات ورزشی به صورت عادلانه در تمامی مناطق کلانشهر تهران باید به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌ها و اولویت‌های مسئولان باشد، گفت: شهرداری تهران اقداماتی خوبی در راستای توزیع عادلانه فضاهای ورزشی در سطح شهر تهران داشته است.

گفتنی است ورزشگاه شهید اژدری جماران در راستای نیل به اهداف فرهنگی جامعه در زمینه ایجاد پروژه هایی چون سالن های ورزشی وسالن های چند منظوره، در محدوده منطقه یک در شمال شهر تهران به همت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در حال احداث است