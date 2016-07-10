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۲۰ تیر ۱۳۹۵، ۹:۳۴

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان:

اجرای۸هزار هکتار آبیاری نوین در استان سمنان آغاز می شود

اجرای۸هزار هکتار آبیاری نوین در استان سمنان آغاز می شود

دامغان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، با اشاره به اعتبارات سیستم های آبیاری نوین سفر ریاست جمهوری به استان سمنان، گفت: اجرای هشت هزار هکتار سیستم آبیاری نوین در استان آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد شامگاه شنبه در نشست کارگروه شهرستانی کشاورزی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دامغان به میزبانی سالن جلسات فرمانداری، با بیان اینکه اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری در اولویت جهاد کشاورزی استان سمنان برای سال۹۵ قرار دارند، گفت: از مجموع۲۰ هزار هکتار سیستم آبیاری نوین که قرار است با اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان اجرا شود، هشت هزار هکتار در سال جاری و مابقی در آینده احداث خواهند شد.

وی افزود: این طرح در قالب اقتصاد مقاومتی در سطح استان اجرا و پیگیری می شود چرا که تغییر سیستم های سنتی آبیاری از مهمترین برنامه های سازمان جهاد کشاورزی سمنان در سال جاری خواهد بود.

۱۶۸۰هکتار آبیاری نوین سهم دامغان

دبیر کار گروه استانی آب، کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان درباره سهم دامغان از هشت هزار هکتار آبیاری نوین سطح استان، گفت: طرح سیستم آبیاری نوین کشاورزی در دامغان طی سال جاری در یک هزارو ۶۸۰هکتار از اراضی این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۱۴۰میلیارد تومان اجرا می شود.

میرعماد با بیان تقویت سیستم های نوین آبیاری نیاز فوری استان است، گفت: قریب به ۱۶سال از ورود خشکسالی به استان سمنان می گذرد و امروز اجرای سیستم های آبیاری نوین با اقدامی جهادی و همراهی همه دستگاه های ذی ربط، نیاز فوری استان خواهد بود.

وی افزود: اجرای این سیستم ها قطعا می تواند به افزایش بهره وری در واحد سطح به ویژه در محصولات باغی کمک شایانی کند اما باید در نظر داشت که سیاست تغییر الگوی کشت و رفتن به سوی کشت های کم آب در کنار عدم افزایش سطح کشت همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن بیان اینکه افزایش ۹درصدی تولیدات محصولات بخش کشاورزی در سال جاری از دیگر برنامه های این سازمان است، گفت: اجرای عملیات آب و خاک که باعث صرفه جویی ۳۴ میلیون متر مکعبی در استان می شود، نیز در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی سمنان قرار دارد.

کد مطلب 3708928

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