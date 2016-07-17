به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، این بنیاد در راستای حمایت از بازی‌سازان ایرانی و با هدف کمک به فروش و جریان‌سازی بازی‌های ایرانی، هر ماه از یک بازی به انتخاب هواداران رونمایی می‌کند.

بازی «شتاب در شهر ۲» که توسط شرکت «آروین تک» ساخته شده، دنباله‌ای برای یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های ایرانی در سبک اتومبیل‌رانی است. این بازی با استقبال بسیار زیاد هواداران روبه‌رو شد و توانست در نظرسنجی ۵۳۵۴ رای کسب کند.

آیین رونمایی از بازی «شتاب در شهر ۲» روز یکشنبه ۳ مرداد ماه و راس ساعت ۱۰ صبح در فرهنگسرای سرو واقع در بالاتر از پارک ساعی با حضور خبرنگاران و طرفداران بازی برگزار خواهد شد.