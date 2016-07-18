«قاتل اهلی» به جاده کرج رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کارخانه ای در جاده کرج این روزها میزبان «قاتل اهلی» مسعود کیمیایی است و پرویز پرستویی به همراه تعداد زیادی هنرور در این لوکیشین جلوی دوربین فرشاد محمدی رفته اند.

فیلمبرداری این فیلم یک هفته ای است در تهران آغاز شده و تاکنون همه بازیگران اصلی جلوی دوربین رفته اند. تهیه کنندگی «قاتل اهلی» را منصور لشکری قوچانی برعهده دارد و قرار است اولین نمایش آن در جشنواره فیلم فجر امسال باشد.

فهرست عوامل فیلم «قاتل اهلی» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: مسعود کیمیایی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری، مدیر صدابرداری: ایرج شهزادی، طراح صحنه و لباس: امیر حسین حداد، موسیقی: بهزاد عبدی، مدیر تولید: بیژن سلیم خانی، مشاور کارگردان: زامیاد سعدوندیان، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: حسین فلاح، عکاس: محمد مهدی دلخواسته، تصویربردار پشت صحنه: جواد بیات، منشی صحنه: شهرزاد مطلق، مدیر تدارکات: اسماعیل کلبی آبادی، مشاور طراح لباس: غزل آلوسی، گروه کارگردانی: مهران شهرآشوب، سیاوش عرفانی، دستیار اول فیلمبردار: بهمن نادیاب، نورپرداز: داوود محمدی، گروه فیلمبرداری: آنگینه ایسانیان، حسن لشگری، امیرحسین واحدی، علی نهاردانی، محمدعلی راحت، گروه صحنه و لباس: بهنام جعفری طادی، علی کاظمی، محمدرضا جنیدی، مهدی ابراهیمی، سحر کریمی، گروه صدا: علی نعمتی، امید قربانی، مجریان گریم: رضا باباپور، سمانه مرادیان، میلاد بهارلو، جانشین تولید: امیدقربانی، دستیار تدارکات: محمدشاه محمدمیراب، گروه خدمات: شهداد اژدری، امیر نیکومنظری، تامین هنروران: حمید بخشی نژاد، روابط عمومی: ندا پزشک فلاح، نسترن حاجی عرب، مدیر امور بازرگانی: مهشید آهنگرانی، مدیر امور رسانه ای: احسان ظلی پور.

بازیگران: پرویز پرستویی، پگاه آهنگرانی، امیر جدیدی، پرویز پورحسینی، لعیا زنگنه، حمیدرضا آذرنگ، امیرحسین رستمی، حمیدرضا افشار، رضا رشید پور، اکبر معززی، سعید پیردوست، شراره دولت آبادی، هستی محمایی و با حضور ثریا قاسمی.