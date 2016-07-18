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۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷

«قاتل اهلی» به جاده کرج رسید

«قاتل اهلی» به جاده کرج رسید

فیلمبرداری فیلم سینمایی «قاتل اهلی» جدیدترین ساخته مسعود کیمیایی در جاده کرج ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارخانه ای در جاده کرج این روزها میزبان «قاتل اهلی» مسعود کیمیایی است و پرویز پرستویی به همراه تعداد زیادی هنرور در این لوکیشین جلوی دوربین فرشاد محمدی رفته اند.

فیلمبرداری این فیلم یک هفته ای است در تهران آغاز شده و تاکنون همه بازیگران اصلی جلوی دوربین رفته اند. تهیه کنندگی «قاتل اهلی» را منصور لشکری قوچانی برعهده دارد و قرار است اولین نمایش آن در جشنواره فیلم فجر امسال باشد.

فهرست عوامل فیلم «قاتل اهلی» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: مسعود کیمیایی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری، مدیر صدابرداری: ایرج شهزادی، طراح صحنه و لباس: امیر حسین حداد، موسیقی: بهزاد عبدی، مدیر تولید: بیژن سلیم خانی، مشاور کارگردان: زامیاد سعدوندیان، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: حسین فلاح، عکاس: محمد مهدی دلخواسته، تصویربردار پشت صحنه: جواد بیات، منشی صحنه: شهرزاد مطلق، مدیر تدارکات: اسماعیل کلبی آبادی، مشاور طراح لباس: غزل آلوسی، گروه کارگردانی: مهران شهرآشوب، سیاوش عرفانی، دستیار اول فیلمبردار: بهمن نادیاب، نورپرداز: داوود محمدی، گروه فیلمبرداری: آنگینه ایسانیان، حسن لشگری، امیرحسین واحدی، علی نهاردانی، محمدعلی راحت، گروه صحنه و لباس: بهنام جعفری طادی، علی کاظمی، محمدرضا جنیدی، مهدی ابراهیمی، سحر کریمی، گروه صدا: علی نعمتی، امید قربانی، مجریان گریم: رضا باباپور، سمانه مرادیان، میلاد بهارلو، جانشین تولید: امیدقربانی، دستیار تدارکات: محمدشاه محمدمیراب، گروه خدمات: شهداد اژدری، امیر نیکومنظری، تامین هنروران: حمید بخشی نژاد، روابط عمومی: ندا پزشک فلاح، نسترن حاجی عرب، مدیر امور بازرگانی: مهشید آهنگرانی، مدیر امور رسانه ای: احسان ظلی پور.

بازیگران: پرویز پرستویی، پگاه آهنگرانی، امیر جدیدی، پرویز پورحسینی، لعیا زنگنه، حمیدرضا آذرنگ، امیرحسین رستمی، حمیدرضا افشار، رضا رشید پور، اکبر معززی، سعید پیردوست، شراره دولت آبادی، هستی محمایی و با حضور ثریا قاسمی.

کد مطلب 3716623

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