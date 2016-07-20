به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب جمهوری خواه آمریکا بالاخره به انتظاری که بیش از یک سال به طول انجامید پایان داد و حمایت رسمی خود را از «دونالد ترامپ» به عنوان نامزد منتخب حزب برای ورود به میدان رقابت نهایی ریاست جمهوری که در تاریخ هشتم نوامبر سال میلادی جاری (۲۰۱۶) برگزار می شود، اعلام کرد.

به این ترتیب، ترامپ - بی تجربه در مسائل سیاسی، میلیونر، کمدین، تاجر، مهاجر ستیز و البته اسلام هراس- با غلبه بر ۱۶ رقیبی که در انتخابات مقدماتی به مصاف وی رفتند و بعد از نبرد طولانی و نفس گیر با بزرگان جمهوری خواه که گزافه گویی ها و رفتارهای تنش زای او را مغایر با منافع حزبی می دیدند، نام خود را به عنوان امید نهایی حزب جمهوریخواه در این دور از رقابت ها ثبت کرد.

حال او باید خود را برای رویارویی احتمالی با «هیلاری کلینتون» آماده کند که انتظار می رود عنوان نامزد نهایی حزب رقیب، دموکرات، را به دست آورد.

البته، ترامپ روز گذشته را آن قدرها هم که انتظار می رفت به آسانی پشت سر نگذاشت چراکه بعد از اعلام مخالفت جمعی از جمهوریخواهان با نامزدی وی، رای گیری برای به رسمیت شناختن او روند کند نظرخواهی ایالت به ایالت را به خود گرفت که نهایتا با حمایت ایالت بزرگ نیویورک، «دونالد ترامپ جونیور» فرزند ارشد ترامپ، نامزدی نهایی وی را اعلام کرد.

به این ترتیب، ترامپ در رای گیری کنوانسیون حزبی که در شهر «کلیولند» ایالت «اوهایو» برگزار شد، با کسب ۱۷۲۵ هیات انتخابی دیگر مدعیان جمهوریخواه قدرت را کنار زد، حال آنکه حد نصاب هیات های انتخاباتی لازم برای وی ۱۲۳۷ بود.

بلافاصله بعد از اعلام رسمی نامزدی ترامپ، رهبران حزب جمهوری خواه «مایک پنس» فرماندار ایالت «ایندیانا» را نیز رسما به عنوان معاون و همراه وی در ادامه مسیر انتخاباتی سال ۲۰۱۶ اعلام کردند.

حال باید دید که آیا این دو مرد یارای مقابله با هیلاری کلینتون را دارند، زنی که علیرغم حضور در کسوت دموکرات ها خلق و خوی جنگ طلبانه جمهوریخواهان را دارد و به قول معروف شاهینی در لباس کبوتر است.

کلینتون بلافاصله پس از نهایی شدن نامزدی ترامپ در پیامی صریح اعلام کرد: او فقط نامزد منتخب حزب جمهوریخواه شده است و باید مطمئن باشد که هرگز به کاخ سفید قدم نخواهد گذاشت.

شاید حس پیروزی زودرس کلینتون از این واقعیت سرچشمه می گیرد که رقیب جمهوریخواه در اکثر نظرسنجی های ملی از وی عقب است. با این حال، ترامپ در آخرین نظرسنجی «رویترز/ایپسوس» اختلاف خود را با کلینون از ۱۵ پله به ۷ پله کاهش داد؛ امری که ادامه رقابت ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا را جذاب و در عین حال تا حدی غیر قابل پیش بینی می کند.