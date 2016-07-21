فروپاشی دیوار اتحاد جمهوریخواهان/ تداوم بدگویی از «ترامپ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «تد کروز» سناتور ایالت تگزاس و نامزد سابق حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری (۲۰۱۶)، با عدم حمایت از «دونالد ترامپ» نامزد نهایی حزب در رقابت هشت نوامبر، ضمن برانگیختن خشم طرفداران وی، نمایشی را که جمهوریخواهان این هفته در کنوانسیون «کلیولند» برای نشان دادن اتحاد ظاهری خود به راه انداخته بودند، خراب کرد.

به این ترتیب، علیرغم موفقیت ترامپ به کسب عنوان نامزدی اصلی جمهوریخواهان، سومین روز از کنوانسیون حزبی آنها که قرار بود نمایش قدرت و انسجام ایشان در برابر دموکرات ها باشد، با تنش، ناسزا و دلخوری پایان یافت.

در واقع، کروز سخنرانی خود را با عرض تبریک به ترامپ به دلیل توفیق در کسب عنوان نامزدی نهایی جمهوریخواهان آغاز کرد اما در ادامه با لحنی دو پهلو در حالی که از مردم آمریکا می خواست تا در روز هشت نوامبر (تاریخ برگزاری انتخابات) به صحنه بیایند از ایشان خواست تا به هنگام رای دادن به ندای وجدان خود گوش داده و کسانی را انتخاب کنند که ضمن وفاداری به قانون اساسی از حق آزادی مردم نیز دفاع کنند.

همین یک جمله آخر کافی بود تا ضمن فروریختن دیوار ظاهری اتحاد، جرقه شروع ناآرامی ها در کنوانسیون حزبی جمهوریخواهان زده شود.

به گفته کارشناسان، دعوت کروز از مردم به پیروی از ندای وجدانشان به منزله سر دادن فریاد «هرگز به جنبش ترامپ» رای ندهید بود.

به گزاش خبرگزاری مهر، یکی از دلایل شکست جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ میلادی، تلاش رقبا به مخدوش کردن چهره یکدیگر در انتخابات مقدماتی و تاخیر حزب راست به اجماع نظر در باره حمایت همه جانبه از «میت رامنی» نامزد نهایی حزب عنوان می شود. بنابراین تکرار اشتباه مشابه در انتخابات سال جاری می تواند توانایی ترامپ را در مقابله با نامزد حزب رقیب که به احتمال بسیار زیاد «هیلاری کلینتون» خواهد بود، به گونه ای نامطلوب تحت تاثیر قرار دهد.