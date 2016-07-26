آنکارا به دنبال بستن شرکتهای حامی مالی «فتح الله گولن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رونامه حریت چاپ ترکیه، «بولنت تفنگچی» وزیر گمرک و تجارت ترکیه اعلام کرد که مسئولان این کشور تحقیقات درباره شرکت های حامی مالی فتح الله گولن رهبر مخالفان دولت ترکیه را آغاز کرده اند.

وی با بیان این مطلب افزود: پس از پایان تحقیقات، این شرکت ها بسته خواهند شد یا اقدامات لازم علیه آنها اتخاذ خواهد شد.

دولت ترکیه همچنین دستور تعطیلی یک هزار و ۴۳ مدرسه خصوصی، یک هزار و ۲۲۹ موسسه و نهاد خیریه، ۱۹ اتحادیه بازرگانی، ۱۵ دانشگاه و ۳۵ نهاد پزشکی را صادر کرده است.

همه این مراکز، مدارس و نهادها مظنون به داشتن ارتباط با «فتح الله گولن» شخصیت برجسته مخالف اردوغان هستند که هم اکنون در در آمریکا به سر می‌برد. دولت ترکیه مدعی است که گولن عامل اصلی کودتای نافرجام اخیر در ترکیه بوده است.

پس از کودتای نافرجام در ترکیه که دستکم ۲۹۰ کشته و هزار زخمی برجای گذاشت، دولت آنکارا موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها را آغاز کرد.

به دنبال شکست کودتا دولت اردوغان در راستای برخورد با عوامل مرتبط با کودتا، تاکنون حدود ۶۰ هزار نفر از نیروهای نظامی، پلیس، قضات، استاد دانشگاه و معلم و کارمندان دولت را بازداشت، تعلیق و یا تحت پیگرد قرار داده است.