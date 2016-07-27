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۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۰۸

دست چپ در تعیین سن استخوان های باستانی نقش زیادی دارد

دست چپ در تعیین سن استخوان های باستانی نقش زیادی دارد

مچ دست چپ اصلی ترین عضو بدن برای تعیین سن استخوانی تا ۱۸سالگی است و بعد ازاین سن تا ۲۵سالگی استخوان ترقوه معیار قرار می گیرد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی،  جلال جلال شکوهی رادیولوژیست ، نویسنده و پژوهشگر این مطلب را در کارگاه آموزشی ۲روزه استخوان و عاج از اکتشافات تا مرمت که به همت پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی –فرهنگی در محل پژوهشگاه برگزار شد مطرح کرد و به بیان مطالبی درباره بررسی های سن استخوانی ، تعیین سن استخوانی ، سن استخوانی زنان و مردان و عوامل متعدد تفاوت سن استخوانی و تقویمی پرداخت .

به گفته این پژوهشگر،دست چپ ازاین رو برای تعیین سن استخوانی مورد توجه قرار می گیرد که دست راست به دلیل استفاده بیشتر ورزیده تر شده و ممکن است ۳تا۶ماه از دست چپ پیشرفته تر باشد .

جلال شکوهی با بیان اینکه سن استخوانی از۶ماه تا۲۱سالگی قابل اندازه گیری است افزود: نوزاد و جنین هم سن استخوانی دارند ولی تاقبل از۶ماهگی سن استخوانی کاربردی ندارد .

او با اشاره به کاربرد سن استخوانی درانسان شناسی، باستان شناسی ، پزشکی قانونی و... تصریح کرد :جنسیت اسکلت از روی استخوان لگن به راحتی قابل تشخیص است .

این رادیولوژیست افزود: بیماری های کم کاری تیروئید و هیپوفیز که روی رشد و مراکز استخوانی تأثیر دارند ازروی استخوان ها قابل تشخیص هستند .

جلال شکوهی  یکی از شناخته شده ترین فعالیت‌هایش را در این حوزه تعیین سن استخوانی مردان نمکی معدن چهر آباد که در سال ۱۳۸۴ به انجام رسیده است اعلام کرد  و در ادامه به شرح برخی از ویژگی های این پژوهش پرداخت.

 در ادامه برنامه، سالک آزاد کارشناس مرمت، به بیان فن شناسی و آسیب شناسی و عوامل فرسایش عاج پرداخت و گفت :مجسمه های عاجی به دلیل زیبایی و جلوه معمولا بر روی پایه های چوبی قرار می گیرند که اکثر این پایه های چوبی رنگ شده اند و سولفور موجود در رنگ موجب زرد شدن و کدر شدن عاج در مناطقی که در تماس نزدیک با سطح رنگ هستند می شود .

او افزود :به همین دلیل اکثر مجسمه های عاجی در قسمت هایی که در تماس با سطح پایه هستند و در معرض هوای آزاد نیستند تیره ترند .

این مرمتگر در ادامه با اشاره به روش های شناسایی عاج ، آسیب های شیمیایی ، فیزیکی و بیولوژیک را تهدید های جدی برای عاج ها دانست.

کد مطلب 3725421
فاطمه کریمی

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