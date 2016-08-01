حسام اینانلو نوازنده کمانچه و آهنگساز موسیقی ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های خود توضیح داد: چندی پیش به همراه دوست هنرمندم نوید افقه نوازنده و مدرس تنبک پروژه بین المللی «وَهم» را به اتمام رساندیم که این پروژه در راستای حضور در فستیوال «وُمِکس» بود و تونی آوِرواتِر جَزیست صاحب نام هلندی که با او همراه با کیهان کلهر در اجرای تریو «رَم رِند» آشنا شدم هم در این پروژه حضور پیدا کرده است. البته در آن تریو، تونی به عنوان نوازنده پیانو حضور داشت که بنده به واسطه موسسه «رهگذر هفت اقلیم هنر» به عنوان ناشر اثر با وی آشنا شدم و همین آشنایی در فستیوال ومکس باعث شد تا این همکاری سه جانبه شکل بگیرد و در نهایت تبدیل به آلبومی شود که در سه تراک بلند به مخاطبان ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: نحوه تولید و ضبط کلیت پروژه هم به شکلی بود که بنده در ابتدا کارها را آماده کرده و سپس آنها را برای ضبط ارسال می کردم. با توجه به اینکه محل سکونت نوید افقه در شهر شیراز بود کارها برای ضبط در یکی از استودیوهای این شهر، به شیراز نیز ارسال می شد. فضای کلی اثر که من نمی دانم آن را تلفیقی بنامم یا خیر، تلاشی برای رسیدن به یک موسیقی جهانی است که دوست ندارم به هیچ عنوان مانند تجربه های قبلی ام باشد. من چندی پیش تجربه همکاری با پیمان یزدانیان را در پروژه «رام» داشتم که واقعا همکاری لذت بخشی بود از این جهت دوست دارم این فضای جدیدی که وارد آن شدم با پروژه قبلی تفاوت داشته باشد که وارد تکرار نشوم.

این نوازنده کمانچه افزود: اگر همه چیز طبق برنامه ریزی های پیش برود آلبوم «وهم» مهرماه امسال در ایران منتشر می شود، این در حالی است که ناشر اثر پیش بینی هایی را برای عرضه بین المللی کار انجام داده که به احتمال فراوان آلبوم در فستیوال «ومکس» نیز توزیع شود. البته ما به طور حتم دنبال اجرای زنده این آلبوم جهانی هم هستیم اما همانطور که می دانید چنین کنسرت های نیازمند یک برنامه ریزی گسترده برای حضور نوازنده خارجی است که باید اول شرایط این حضور فراهم شود بعد از آن ما بتوانیم درباره قطعیت موضوع صحبت کنیم.

اینانلو در بخش پایانی صحبت های خود در پاسخ به اینکه چرا طی ماه های اخیر کم کار بوده است؟ بیان کرد: از نظر خودم که اینگونه نیست زیرا بنده بهمن ماه ۹۴ با پیمان یزدانیان به بهانه پروژه «رام» کنسرت هایی را برگزار کردیم، علاوه بر این هفته پیش هم بنده در همایش «عطار و موسیقی» اجرایی داشتم که همین چند برنامه برایم کافی است. البته طی سال های اخیر جریاتی به راه افتاده که برخی از موزیسین های ما به تولید بیش از حد پرداخته اند و همین موضوع به خودی خود باعث شده که وانمود شود ما کم کار بوده ایم در حالیکه باید به این نکته اشاره کنم مبنای موسیقی من و بسیاری از همکاران دیگر دیربازده است یعنی باید برای آن وقت گذاشت ، وقتی که شاید چند سال زمان‌بر باشد. کاری که بنده در همین پروژه «وهم» انجام دادم بیش از یک سال و نیم طول کشید چراکه بنده برای خودم استانداردهایی دارم که باید حتما رعایت شود و این برای من عجیب است که چطور برخی از دوستان هر چند ماه یک بار می توانند اثر تولید کنند.

