ترافیک سنگین در محور هراز/تردد خودروها روان است

سرهنگ عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که محور هراز یکی از محورهای پرتردد در شرق استان تهران است، اظهار داشت: همزمان با تعطیلات، محور هراز یکی از محورهای پرتردد در شرق استان تهران بوده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: همزمان با نزدیک شدن به پایان تعطیلات، حجم بازگشت مسافران افزایش یافته و در این میان مسیر بازگشت مسافران از استان های شمالی کشور به سمت پایتخت رو به افزایش است.

وی ادامه داد: رانندگان باید توجه داشته باشند که تردد تریلر و کامیون تا پایان تعطیلات در محور هراز ممنوع است و پلیس با جدیت بر روند عبور و مرور وسائل نقلیه نظارت می کند.

سرهنگ ناظری اضافه کرد: در حالی که بسیاری در روزهای اخیر در تعطیلات به سر می بردند اما پلیس در محورهای مواصلاتی حضور پررنگی داشته و به خدمت رسانی به مسافران و رانندگان پرداخته است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از وجود ترافیک سنگین و روان در محور هراز خبر داد و گفت: باید رانندگان با نهایت دقت، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.