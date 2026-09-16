محمودی: مواکب نماد فرهنگی مکتب امام حسین(ع) هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کاووس محمودی صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از خادمان و فعالان مواکب اربعینی استان گیلان با قدردانی از تلاش‌های خادمان اربعین اظهار کرد: امسال بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ موکب در سراسر کشور در ایام اربعین فعالیت داشتند و خدمات ارزشمندی به زائران ارائه کردند.

وی با اشاره به تعامل و همدلی میان مردم ایران و عراق در ایام اربعین افزود: ارتباط معنوی و دینی میان مردم دو کشور در اربعین امسال جلوه‌ای ویژه داشت و خدمات مواکب در گرمای شدید و شرایط دشوار، نقش مهمی در تقویت این ارتباط ایفا کرد.

مسئول ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور با اشاره به جایگاه اربعین در جهان اسلام تصریح کرد: اربعین تنها یک اجتماع دینی و مذهبی نیست، بلکه یک جنبش تمدن‌ساز و جریان اجتماعی گسترده است که هر سال با حضور میلیون‌ها نفر از نقاط مختلف جهان برگزار می‌شود.

محمودی ادامه داد: ظرفیت عظیم مردمی شکل‌گرفته در اربعین باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و این توان سازمان‌یافته مردمی می‌تواند در مناسبت‌های ملی و مذهبی و همچنین در شرایط مختلف، منشأ خدمات گسترده‌ای باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت ساختار و ساماندهی مواکب بیان کرد: فعالیت مواکب باید از نظر سازماندهی، تشکیلات اداری، شفافیت مالی و سازوکارهای نظارتی با نظم بیشتری دنبال شود تا مردم بتوانند با اطمینان و سهولت بیشتری در این عرصه مشارکت و کمک کنند.

مسئول ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور افزود: مواکب اربعینی در واقع نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نماد فرهنگ و مکتب امام حسین(ع) هستند و کیفیت خدمات آنها باید متناسب با این جایگاه ارتقا یابد.

محمودی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات تخصصی، استفاده از دانش و تجربه نیروهای توانمند و تقویت امکانات پشتیبانی از جمله موضوعاتی است که باید در برنامه‌ریزی‌های آینده مواکب مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به برخی مسائل اجرایی از جمله فرآیندهای مرتبط با گمرک و ورود و خروج اقلام مورد نیاز مواکب اظهار کرد: برای تسهیل فعالیت مواکب و رفع مشکلات موجود، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف باید تقویت شود.

محمودی در پایان با قدردانی از خادمان و دست‌اندرکاران مواکب اربعینی، بر استمرار این حرکت مردمی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی اربعین در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

گفتنی است؛ در این مراسم همچنین از ولاگ فرهنگی مرتبط با فعالیت‌های اربعینی رونمایی شد.