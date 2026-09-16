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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

نماز نخستین اولویت تربیتی در نظام تعلیم و تربیت همدان

نماز نخستین اولویت تربیتی در نظام تعلیم و تربیت همدان

همدان- مدیرکل آموزش و پرورش همدان با تاکید بر اینکه نماز اصلی‌ترین محور برنامه‌های تربیتی در مدارس است، گفت: ترویج فرهنگ اقامه نماز راهکاری برای رفع چالش‌های تربیتی دانش‌آموزان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی ظهر چهارشنبه در جلسه تقویم اجرایی فعالیت‌های اقامه نماز مدارس با شعار «برای نماز برخیزیم» که با حضور استاندار همدان برگزار شد، اظهار کرد: نماز در اجلاس سراسری روسای آموزش و پرورش به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین محور فعالیت‌ها تعیین شده است و اگر بتوانیم مسیر توسعه و تعمیق فرهنگ اقامه نماز را در مدارس به درستی پیش ببریم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تربیتی این فریضه الهی افزود: نماز خود یک سبک زندگی متعالی است و دانش‌آموزان می‌توانند مفاهیم مهمی همچون مسئولیت‌پذیری، اخلاق‌مداری، وقت‌شناسی و انضباط اجتماعی را در این مسیر بیاموزند و باید با آگاهی‌بخشی زمینه‌های انتخاب آگاهانه را برای دانش‌آموزان فراهم کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان بر لزوم برنامه‌محوری در فعالیت‌های پرورشی تاکید کرد و گفت: تمامی فعالیت‌های این حوزه باید با هدف‌گذاری مشخص تدوین مسیر اجرایی و ارزیابی دقیق صورت گیرد تا شاهد خروجی‌های اثرگذار باشیم.

شیدایی بهترین روش جذب دانش‌آموزان به نماز را «تبلیغ چهره‌به‌چهره» و استفاده از ظرفیت و توانمندی خود دانش‌آموزان در محیط مدرسه دانست و تصریح کرد: این رویکرد باید در قالب برنامه‌های مدون آموزشی و پرورشی به‌صورت جدی دنبال شود.

وی در پایان با قدردانی از تعامل سازنده ستاد اقامه نماز استان با آموزش و پرورش یادآور شد: با همکاری این ستاد و برگزاری دوره‌های ویژه برای مربیان استان همدان در این حوزه توانسته است رتبه نخست کشور را به خود اختصاص دهد که نشان‌دهنده اهمیت و جدیت در این مسیر است.

کد مطلب 6948832

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