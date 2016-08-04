احتمال تغییر محل استقرار سامانه موشکی «تاد» درکره جنوبی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ نیوز، «پارک گئون های» رئیس جمهور کره جنوبی از احتمال تغییر محل در نظر گرفته شده برای نصب سامانه ضد موشک «تاد» به دلیل رفع دغدغه های زیست محیطی و بهداشتی خبر داد.

سئول در ماه میلادی گذشته (جولای) اعلام کرد که سامانه تاد را که قرار است برای دفع تهدید های پیونگ یانگ از آمریکا تحویل بگیرد در «سئونگجو» یکی از مناطق زراعی کره جنوبی نصب خواهد کرد – اقدامی که با واکنش ساکنین مواجه شد.

در همین راستا، گئون های اعلام کرد: با در نظر گرفتن دغدغه های ساکنین سئونگجو، بررسی می کنیم تا ببینیم آیا می توان مکان دیگری را به این امر اختصاص داد.

کره جنوبی و آمریکا تصمیم برای نصب سامانه ضد موشک دور برد تاد در شبه جزیره کره را در واکنش به آزمایش های موشکی متعددی که کره شمالی از آغاز سال میلادی جاری (۲۰۱۶) انجام داده است، نهایی کردند.