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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۴۰

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان زنجان اعلام کرد:

توقیف خودرو پژو ۴۰۵با ۴۵ میلیون ریال خلافی در زنجان

توقیف خودرو پژو ۴۰۵با ۴۵ میلیون ریال خلافی در زنجان

زنجان – رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان زنجان از توقیف یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با ۴۵ میلیون ریال خلافی پرداخت نشده خبر داد.

 سرهنگ رمضان آفریدون  در گفتگو با خبرنگار مهر  افزود: ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی زنجان هنگام اجرای طرح ترافیکی یک دستگاه سواری پژو که با سرعت غیرمجاز در حال تردد بود را متوقف کردند.

وی اظهار کرد: با بررسی مدارک راننده و پس از انجام استعلام لازم مشخص شد این خودرو دارای مبلغ ۴۵میلیون ریال جریمه پرداخت نشده است که پلیس با  اعمال قانون، خودرو را به پارکینگ منتقل و راننده را جهت سیر مراحل قانونی وپرداخت جرایم معوقه به مراجع مربوطه معرفی کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان زنجان  افزود: سرعت و سبقت غیر مجاز، حرکات نمایشی و نداشتن گواهینامه عامل مهم در توقیف خودرو است و پلیس با رانندگانی که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکنند برخورد جدی می کند.

آفریدون تصریح کرد: خودروهایی که خلافی بالای یک میلیون تومان داشته و تخلفات بسیار حادثه ساز داشتند به پارکینگ منتقل شدند و پلیس مانع ادامه تردد آنها خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه  هدف پلیس از توقیف خودرو حفظ امنیت جانی مردم است، افزود: رانندگان با سرعت بالا اقدام به  رانندگی می کنند و علاوه بر جان خود، سلامت و امنیت دیگران را هم به خطر می اندازند.

آفریدون یادآور شد: از اواخر اسفند ماه سال گذشته با افزایش دو برابری جریمه ها، توقیف خودرو و موتور سیکلت ها در درون شهری کاهش یافته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: رانندگان قبل از مسافرت با رهگیری به سامانه ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ استعلام خود را از خلافی خودرو داشته باشند.

کد مطلب 3733183

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