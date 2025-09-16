توقیف۷۸۷ دستگاه خودروی متخلف در کهگیلویه و بویراحمد

سرهنگ سید محمد حسینی راد در گفت و گو با خبرنگار مهر از توقیف ۹۳۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت به دلیل تخلفات شبانه از ابتدای امسال تاکنون در قالب طرح‌های ارتقای امنیت پلیس در این استان خبر داد و گفت: از این تعداد ۷۸۷ دستگاه خودرو و ۱۴۴ دستگاه موتور سیکلت هستند.

وی اظهار کرد: این تعداد خودرو و موتور سیکلت در گشت‌های شبانه محسوس و نامحسوس پلیس و در قالب اجرای ۱۰ مرحله طرح ارتقای امنیت اجتماعی و ترافیکی شناسایی و توقیف کشدند.

رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: پلیس برای ایجاد نظم و امنیت عمومی و ترافیکی و مقابله با رانندگانی که در ساعات پایانی شب با انجام حرکات نمایشی، نامتعارف و «دور دور» و سرعت غیرمجاز در سطح معابر درون شهری باعث سلب آسایش عمومی شهروندان می‌شوند برخورد جدی و قاطع می‌کند.

وی تاکید کرد: با اخذ دستور مقام محترم قضائی تعداد ۱۸۹ دستگاه خودرو به مدت ۳۰ روز در سامانه شماره گذاری پلیس توقیف سیستمی و در صورت مشاهده توقیف فیزیکی می‌شوند.

سرهنگ حسینی یادآور شد: پلیس در این زمینه با کسی تعارف ندارد و با خودروها و رانندگانی که با ایجاد سر و صدای ناهنجار و آلودگی صوتی مزاحمت مردم می‌شوند نیز برخورد می‌کند.

وی اضافه کرد: مردم تخلفات و هنجارشکنی از سوی رانندگی متخلف را از طریقی شماره تلفن‌های ۱۱۰ و ۱۲۰ گزارش دهند.