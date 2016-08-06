گزارش جویشگر بومی به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست سی و هفتم جلسه شورای راهبری جویشگر بومی با حضور اعضای این شورا در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران ) برگزار شد.

در این نشست علیرضا یاری مجری طرح، گزارشی از جلسه با دبیر و برخی از مدیران مرکز ملی فضای مجازی در خصوص سیاستگذاری برای جویشگر بومی ارائه داد.

وی در راستای بررسی چارچوب نظارت بر پروژه‌ها، توضیحاتی در خصوص ساختار اجرای طرح، شرح وظایف آزمایشگاه، شرح وظایف ناظرین، مدیریت طرح و فرایند نظارت بر پروژه‌ها را برای اعضای شورا بیان کرد.

در این نشست، توسعه آزمایشگاه و فعالیت‌های زیرمجموعه آن در فاز اول با عناوین توسعه ابزارها و زیرساخت‌های آزمون خدمات اولویت اول، ترجمه ماشینی، بانک درختی و تجزیه‌گر فارسی، جویشگر متنی، سامانه تحلیل و جستجوی خبر، موتور جستجوی تصویری، جویشگر نقشه، ابزارهای پردازش پایه زبان فارسی (موجودیت نام‌مند)، ابزارهای پایه پردازش متن فارسی (مرجع‌گزینی)، فارس­نت (وردنت عمومی فارسی)، دانشنامه، جستجوی اسناد علمی، جستجوی اسناد علمی و تبلیغات هوشمند و در فاز دوم، توسعه ابزارها و زیرساخت‌های آزمون خدمات اولویت اول، به عنوان دستور جلسه اصلی برای اعضای حاضر در شورا ارائه شد.

در روند برگزاری جلسه، اعضای حاضر در شورا در خصوص موارد مطرح‌شده به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و بر رسالت آزمایشگاه در یکپارچه‌سازی تأکید شد.