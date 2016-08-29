به گزارش خبرنگار مهر، محمود مسگری در جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم در نطق پیش از دستور با اشاره به اینکه قم قرار است برای شهرهای شیعی الگو باشد، اظهار داشت: یکی از معضلاتی که چهره شهر را تحت تأثیر قرار داده مسئله حجاب و عفاف است.
وی با اشاره به اینکه برای برهم زدن امنیت اخلاقی قم نقشههایی وجود دارد، افزود: درحالیکه مسئولان در خواب هستند، نقشههایی در این مورد برای شهر قم کشیده میشود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با اشاره به معضل سد معبر در قم، گفت: قرار شد دو منطقه از شهر قم را به صورت پایلوت به بخش خصوصی واگذار کنیم تا این مشکل حل شود اما این معضل روز به روز پررنگتر میشود.
وی افزود: واگذار کردن به بخش خصوصی حدود دو یا سه برابر برای ما هزینه دارد اما بازخوردی در این زمینه دیده نشده است.
مسگری گفت: قرار شد وانتبارها ساماندهی شوند اما هنوز مشکلات آنها وجود دارد و در برخی موارد بدتر هم شده است.
استثنا قائل شدن در خدمات شهری
وی به مسدود کردن بخشی از پیادهرو توسط مؤسسات خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: برخی املاک بر اساس طرح تفصیلی عقبنشینی انجام میدهند تا معبر عریضتر شود اما دوباره خیابان توسط این افراد مسدود شده و به صورت پارکینگ اختصاصی استفاده میشود.
این عضو شورای شهر قم افزود: گاهی این مسدود سازیها با مجوز شهرداری صورت میگیرد و معمولاً مربوط به افراد و مؤسسات با نفوذ است.
وی با اشاره به اینکه این قبیل املاک معمولاً پارکینگ را هم حذف میکنند خاطرنشان کرد: مراکزی که درباره مسائل فقهی تحقیقات میکنند این موضوع را باید بیش از دیگران رعایت کنند.
مسگری گفت: گاهی شهرداری تابلویی در مقابل برخی ساختمانها نصب میکند که پارک هرگونه خودرو ممنوع است به جز یک موسسه خاص که این تضییع حقوق عمومی مردم است.
وی افزود: ماشینهای حمل خودرو هم در شهر وضعیت بسیار بدی دارد و خودروها را از جاهایی جمعآوری میکنند که مزاحمتی برای کسی ندارند.
عدم استفاده درست از بوستانها
این عضو شورای شهر به اهمیت ارتقای سرانههای فضای سبز در بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت بودجهای شهرداری تملک و ایجاد فضای سبز کار مشکلی است اما گاهی از فضای سبز موجود به خوبی استفاده نمیشود.
وی ادامه داد: بوستان شهدای آذر که روبه روی بیمارستان نکویی قرار بوده فضای سبز برای همه شهروندان باشد اما دو سازمان را منتقل کردیم به این ساختمان و بوستان هم پارکینگ خودروهای کارمندان شهرداری شد.
وی با اشاره به آغاز ساختوساز در یکی از لکههای سبز خیابان معلم ابراز داشت: با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر از بین نبردن باغات حتی به بهانه ساخت حوزه علمیه، این ساختمان قرار است در این مکان احداث شود.
مسگری گفت: پرونده این ساختمان هنوز به شورا نیامده و توافقنامه را هنوز اعضای شورا ندیدهاند اما ساختوساز در این محدوده در حال انجام است که این خلاف روال است.
حسین فاکر دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم هم در ادامه این سخنان درباره این پلاک سئوالاتی داشت.
او هم میخواست بداند که مالک این زمین آیا پروانه ساخت دارد و آیا این زمین اعمال ماده ۱۰۱ شده یا خیر.
رئیس شورای اسلامی شهر قم اما به درازا کشیدن بحث درباره این موضوع را به صلاح ندانست و با وجود اصرار این دو عضو شورا مبنی بر پاسخگویی شهردار در این زمینه، جمع را به سکوت در این موضوع دعوت کرد.
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