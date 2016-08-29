به گزارش خبرنگار مهر، سازمان اوقاف و امور خیریه در سال ۹۱ طرح تربیت حافظان قرآن را در جهت تربیت یک میلیون حافظ قرآن کریم آغاز کرد.

در دور اول این طرح ۲۲۰ هزار نفر و در دور دوم ۳۱۸ هزار نفر نام‌نویسی کردند و از این تعداد در سال اول یکصد هزار نفر و در سال دوم ۲۰۰ هزار نفر در آزمون شفاهی و کتبی شرکت کرده‌اند.

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم در تلاش است تا در اجرای این طرح و تربیت حافظان قرآن کریم پیشرو باشد و در این جهت استفاده از ظرفیت بقاع متبرکه را در برنامه‌های خود قرار داده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در مصاحبه مطبوعاتی که قبل از ظهر دوشنبه در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم برگزار شد، اظهار داشت: مراسم افتتاحیه مرحله استانی سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم امروز در قم برگزار می‌شود و ۲۵۰۰ نفر ۱۰ تا ۱۳ شهریورماه به رقابت می‌پردازند.

حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم بیان داشت: سازمان اوقاف در توسعه فعالیت‌های قرآنی گام بزرگی برداشته که طرح تربیت حافظان قرآن کریم در مراکز قرآنی و فرهنگی مهم‌ترین آن است.

شرکت بیش از هفت هزار نفر در کلاس‌های قرآنی

وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از پنج هزار نفر در این طرح شرکت کردند و این تعداد در سال جاری به بیش از هفت هزار نفر رسید.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم عنوان داشت: دستاوردهای تخصصی برای اجرای برنامه‌های قرآنی در اوقاف شکل گرفته و در این جهت تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با حضور روحانیون و کارشناسان تلاش می‌شود.

وی افزود: یکی از راهبردهای محوری سازمان اوقاف برگزاری مسابقات قرآن کریم در سطح شهرستان، استان، کشور و بین‌الملل است.

حجت الاسلام حسینی مقدم ادامه داد: سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم از امروز فعالیت خود را در سطح استان آغاز می‌کند و ۲۵۰۰ در این بخش به رقابت می‌پردازند.

وی عنوان کرد: از این تعداد ۲۳۰ نفر برتر به مرحله کشوری معرفی می‌شوند که این دوره از مسابقات مهرماه جاری در گیلان برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم ابراز داشت: استفاده از داوران بین‌المللی در مسابقات و امکان بهره‌مندی علاقمندان از استماع قرآن در این دوره از مسابقات از ویژگی‌های این دوره از مسابقات قرآن کریم است.

برگزاری مراسم اختتامیه در ۱۳ شهریورماه

وی اظهار کرد: تجلیل از قهرمانان قرآنی به‌ویژه استاد ابوالفضل علامی، استاد شهیدی و محمدعلی ده دشتی بخش‌هایی از برگزاری این مسابقات است.

حجت الاسلام حسینی مقدم تصریح کرد: مراسم اختتامیه سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم ۱۳ شهریورماه در مجتمع فرهنگی امامزاده سید علی(ع) با حضور یکی از شخصیت‌های حوزوی برگزار می‌شود.