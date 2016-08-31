به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در نشست خبری با بیان اینکه در جلسات جامعه روحانیت، موضوع انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: کمیته سیاسی جامعه روحانیت، جلسات متعددی را با نمایندگان احزاب و گروه‌های اصولگرا داشته است و از آنها دعوت و صحبت‌هایشان شنیده شده است.

وی افزود: انتظار گروه‌های اصولگرا از ما از این بود که جامعه روحانیت فعالیت خود را برای انتخابات ۹۶ آغاز کند و این گروه‌ها همراهی خود را با اقدامات این جامعه اعلام کردند و به صراحت گفتند که ما همانند گذشته ملتزم به محوریت جامعه روحانیت هستیم و همراهی خواهیم کرد.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: این گزارش‌ها در جلسه جامعه روحانیت مطرح شد و مورد استقبال اعضا قرار گرفت و بالاتفاق همه قبول کردند که اقداماتی برای انتخابات ۹۶ صورت بگیرد. قرار شد با همه احزاب اصولگرا تعامل داشته باشیم و از شخصیت‌های اصولگرا دعوت کنیم و با مشورت آنها، راهکاری را برای انتخابات ۹۶ در نظر بگیریم.

مصباحی‌مقدم در پاسخ به سؤالی در خصوص جلسات مشترک آیات موحدی کرمانی و یزدی، تاکید کرد: این جلسات فعلاً در حد پیشنهاد و طرح مسئله از سوی آیت‌الله موحدی کرمانی است و هنوز نمی‌دانم که تماسی صورت گرفته است یا خیر.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا آیت‌الله مصباحی یزدی در این جلسات مشترک حضور خواهند داشت یا خیر؟ گفت: بنای جامعه روحانیت این است که وارد مقوله انتخابات شود و در صورتی که گفتگوهای مشترکی با جامعه مدرسین داشته باشیم که در انتخابات ۹۲ هم تجربه این مسئله را داشتیم، همکاری این دو تشکل را خواهیم داشت، اما بیشتر از آن اقدامی انجام نخواهیم داد.

سخنگوی جامعه روحانیت افزود: ما در دوره جدید هیچ‌گونه نشانه‌ای از طرف آیت‌الله مصباح یزدی برای ورود به انتخابات نداریم و از طرف جامعه روحانیت هم نشانه‌ای وجود ندارد که بخواهیم از ایشان کمک بگیریم.

وی تاکید کرد: ما هیچ‌گاه به فکر ائتلاف با اشخاص نبودیم بلکه به فکر ائتلاف با تشکل‌ها هستیم و آیت‌الله مصباح یزدی نیز یک شخصیت محترم هستند و ما نیز سعی می‌کنیم به فکر ائتلاف و همگرایی با جامعه مدرسین باشیم.

مصباحی‌مقدم تاکید کرد: آیت‌الله مصباح برای انتخابات مجلس دهم به میدان نیامدند و همکاری با ما نداشتند.

وی در پاسخ به این سؤال که با چه کسانی برای انتخابات ۹۶ جهت کاندیداتوری صحبت شده است، گفت: هنوز وارد مصادیق نشده‌ایم که بخواهیم در رابطه با آن اظهارنظر کنیم.

قصد کاندیداتوری ندارم

سخنگوی جامعه روحانیت تصریح کرد: بنده هم قصد کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را نخواهم داشت.

مصباحی‌مقدم در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر زمان تشکیل شورای ائتلاف اصولگرایان گفت: هنوز این شورا شکل نگرفته است و ما در قدم‌های نخستین آن هستیم و انشاءالله به زودی بتوانیم ائتلافی را تشکیل دهیم و سعی می‌کنیم هر چه سریعتر به نتیجه برسیم.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا جامعه روحانیت در صورت کاندیداتوری احمدی‌نژاد، از وی حمایت خواهد کرد یا خیر؟ گفت: دوره تأثیرگذاری سیاسی احمدی‌نژاد طی شده است و این دیدگاه با مذاق جامعه روحانیت هم همخوانی دارد و تنها نظر شخصی بنده نیست.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز افزود: جامعه روحانیت هیچ اقبالی نه به شخص احمدی‌نژاد و نه به کاندیداهای مورد حمایت وی نخواهد داشت.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه جامعه روحانیت نه در سال ۸۴ و نه در سال ۸۸ از احمدی‌نژاد حمایت نکرد، گفت: ضرورتی ندارد که بخواهیم روی وی حساب خاصی باز کنیم.

مصباحی مقدم در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال حمایت جامعه روحانیت از حسن روحانی در انتخابات ۹۶ تاکید کرد: آنچه که من در این رابطه با یکی از رسانه ها مصاحبه کرده بودم بر اساس یک دیدگاه شخصی بود و البته به آن رسانه تاکید کردم که این مصاحبه را به عنوان دیدگاه شخصی من بازتاب دهد و نه به عنوان سخنگوی جامعه روحانیت مبارز.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز افزود: ما امروز نمی توانیم نفیا و اثباتا در مورد آقای روحانی برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر کنیم زیرا در این خصوص جمع بندی نکردیم و وارد گفتگو نشدیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا جامعه روحانیت از روحانی عبور خواهد کرد یا خیر گفت: این سخن بی معناست زیرا عبور زمانی اتفاق می افتد که تصمیم گرفته باشیم از شخصی حمایت کنیم ولی هنوز در مورد کاندیداتوری روحانی برای دور بعد بحثی نکردیم تا بخواهیم بگوییم تصمیم به حمایت گرفته ایم یا احتمال حمایت می دهیم یا تصمیم گرفتیم از وی عبور کنیم.

مصباحی مقدم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا انتخابات آمریکا تاثیری بر انتخابات ایران خواهد داشت یا خیر گفت: انتخابات ایران تحت تاثیر انتخابات آمریکا قرار نخواهد گرفت چرا که ۳۸ سال است که کشور ما به استقلال سیاسی رسیده است. آنچه در آمریکا جریان دارد از نظر دو جناح سیاسی آن کشور تاثیرگذاری بر انتخابات ایران است و آنها مایلند بر انتخابات ما تاثیرگذار باشند.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: نه دولتمردان ایران چنین تصوری را دارند و نه انتظاری از ملت ایران می رود که تحت تاثیر خواسته های آمریکا قرار بگیرد. آنچه که در نظام آمریکا جریان دارد یک نظام استکباری است و رفت و آمد احزاب جمهوری خواه و دموکرات در ماهیت این نظام تاثیری ندارد ولی ممکن است روش آنها در برخورد با ایران تغییر کند و امکان دارد این روش ها نرم یا سخت باشد اما اهداف آنها نسبت به جمهوری اسلامی هرگز متفاوت نخواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر مرزبندی این جامعه با برخی گروه های تندرو گفت:جامعه روحانیت یک جریان معتدل و مستقل است و تاریخ فعالیت جامعه روحانیت هم نشان می دهد که هیچ گاه تندروی را برنتابیده است و اگر جریان های تندرو تعدیل شوند و با ما همکاری کنند استقلال می کنیم ولی اگر این جریان ها تعدیل نشوند و همراهی نکنند ما راه خودمان را ادامه می دهیم.

مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که احمدی نژاد اخیرا اعلام کرده اگر اصول گرایان از من حمایت کنند من در دقیقه ۹۰ به نفع کاندیدای آنها کنار خواهم کشید، گفت: ما فقط می توانیم بگوییم از اظهار لطف آقای احمدی نژاد تشکر می کنیم.

ارسال دعوتنامه جامعه روحانیت برای روحانی، هاشمی، امامی کاشانی و ناطق نوری

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای جلسات جامعه روحانیت از آقایان روحانی، هاشمی، امامی کاشانی و ناطق نوری دعوت به عمل آورده اید یا خیر تاکید کرد:از این آقایان برای شرکت در جلسات دعوت می شود و من در جلسه گذشته از دبیرخانه جامعه روحانیت تقاضا کردم که دعوت نامه ها را برای ایشان ارسال کند. اخیرا بازخورد این مساله را گرفتم و دیدم دعوتنامه ها ارسال شده است و امیدوارم آقایان مرحمت کنند و در جلسات جامعه حاضر شوند.

وی افزود: این آقایان عضو جامعه روحانیت و از بنیان گذاران آن هستند و مکررا هم با آنها گفتگوهایی داشتیم و از برخی از آنها به طور خاص دعوت کردیم در جلسات ما حاضر باشند. ما راه حل دیگری جز انتظار تشریف‌فرمایی این آقایان به جلسات جامعه نداریم.

مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا در جلسات جامعه روحانیت و کلیت جریان اصول گرایی در خصوص بحث پارلمان اصول گرایی صحبتی شده است، گفت: هنوز بحثی در این رابطه انجام نگرفته است.

جامعه روحانیت نه در سال ۸۴ و نه در سال ۸۸ از احمدی نژاد حمایت نکرد

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به سوالی در خصوص موضع جامع روحانیت در قبال احمدی نژاد گفت: جامعه روحانیت نه در سال ۸۴ و نه در سال ۸۸ از احمدی نژاد حمایت نکرد البته احمدی نژاد مکررا اظهار می کرد که من با حمایت احزاب اصول‌گرا به ریاست جمهوری نرسیدم و اواخر دوره خود نیز اعلام کرد که من اصول گرا نیستم بنابراین ما تصور نمی کنیم که ضرورتی داشته باشد روی شخص احمدی نژاد حساب خاصی را برای انتخابات بعدی باز کنیم.

وی با اشاره به تحرکات زودهنگام انتخاباتی برخی افراد تصریح کرد: تحرکات زودهنگام انتخاباتی اگر به عنوان تمهید مقدمات باشد بدون اشکال است اما اگر به عنوان تبلیغات انتخاباتی باشد اشتباه است و فضای جامعه را به سمت یک اقدام زودهنگامی که احیانا خاصیت خودش را از دست می دهد، می کشاند.

مصباحی مقدم افزود: انتظار ما از شخصیت های اصول گرا این است اگر کاندیدا می شوند این مساله را در یک حرکت جمعی و تحت یک فرآیند دنبال کنند نه به عنوان یک اقدام شخصی زیرا در این صورت هر کاری جمعی و عاقلانه ای تحت تاثیر قرار می گیرد و خنثی می شود.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا امکان رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد یا خیر، گفت: من تصور نمی کنم هیچ نشانه جدی در این زمینه وجود داشته باشد تا بخواهد صلاحیت وی را برای کاندیداتوری در انتخابات زیر سوال ببرد.

وی در پاسخ به این سوال که پیام عدم حمایت جامعه روحانیت از حسن روحانی به عنوان عضو این جامعه چه خواهد بود و چه هزینه هایی را خواهد داشت گفت: آقای هاشمی رفسنجانی نیز کاندیدای انتخابات ۸۴ بود و جامعه روحانیت از ایشان در دور اول حمایت کرد و در دوم حمایت نکرد. این مساله به رفتار کاندیداها نسبت به جامعه روحانیت برمی گردد.

مصباحی مقدم ادامه داد: زمانی یک کاندیدایی از جامعه روحانیت تقاضای حمایت می کند و طبعا در یک گفتگو و یک اقدام جمعی به نتیجه می رسد که حمایت صورت بگیرد یا خیر اما زمانی که این کار انجام نمی شود و فردی مستقلا در انتخابات نامزد می شود نباید انتظار داشته باشد که جامعه روحانیت از او حمایت کند.

شرط حمایت از روحانی

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: بنده به عنوان یک نظر شخصی در یک مصاحبه گفتم در صورتی که روحانی اقداماتی را در ماه های باقی مانده تا انتخابات ۹۶ داشته باشد که موجب جلب رضایت مردم شود، وی رای آوری بالایی در انتخابات خواهد داشت. اما این سخن به معنای اعلام موضع از جایگاه سخنگوی جامعه روحانیت نیست.

وی تاکید کرد: من معتقدم ما در جریان اصول گرایی با قحط الرجال رو به رو نیستیم زیرا ظرفیت ها و توانایی های آقای روحانی را در دیگر افراد نیز داریم.

مصباحی مقدم گفت: اگر کسانی با تجربه مدیریتی قوی‌تر و بیشتر بتوانند راه حل ها و راهکارهایی را جهت حل مشکلات اقتصادی مردم ارائه دهند و بتوانند به سرعت این مشکلات را مرتفع کنند حتما با اقبال بیشتر مردم رو به رو خواهند شد. البته من از افراد اسم نمی برم تا معنای تبلیغات زودهنگام انتخاباتی به خود نگیرد.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در ادامه تصریح کرد: جامعه روحانیت طی یک بحثی که در زمان حیات مرحوم مهدوی کنی داشت در یک انتخابات در صورتی که دو نفر شرایط برابر سیاسی و مدیریتی داشته باشند از فرد روحانی در مقابل فرد غیرروحانی حمایت می کند.

بنای ما دعوت از جبهه پایداری است

وی درپاسخ به سوالی در خصوص نوع تعامل جامعه روحانیت با جبهه پایداری گفت: بنای ما دعوت از جبهه پایداری است تا به حرکت ما بپیوندد که بتوانیم در یک حرکت جمعی به نتیجه ای مطلوب برسیم.

مصباحی مقدم در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مسئولیت هشت سال عملکرد احمدی نژاد را چه جریانی باید بر عهده بگیرد گفت: اگر ما در کشور احزاب قدرتمندی داشتیم که مسئولیت کاندیداتوری افراد را می پذیرفتند طبعا مسئولیت اقدامات رئیس جمهور منتخب بر عهده آن جریان بود اما ما در کشور احزاب قدرتمند نداریم و کاندیداها راسا به میدان می آیند و مردم نیز به آنها اقبال می کنند و احزاب هم بعضا حمایت هایی را دارند.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: آقای احمدی نژاد به همین شکل انتخاب شد و مسئولیت اقدامات خود را خودش باید بپذیرد. چرا باید مسئولیت اقدامات وی را کسانی بپذیرند که زیر مسئولیت کاندیداتوری او نرفتند هر کسی دفاع تمام عیاری را از احمدی نژاد کرد باید مسئولیت اقدامات او را بپذیرد اما اگر حمایت ها نسبی، مشروط، موردی و همراه با انتقاد و اعتراض بود نمی توان خروجی فعالیت های کسی را پای جریانی نوشت که حمایت های نیم‌بندی داشتند

انتخابات ۸۸ یک حماسه سیاسی بود

مصباحی مقدم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضع جامعه روحانیت مبارز در خصوص انتخابات سال ۸۸ و وقایع پیش آمده در آن مقطع چیست؟ گفت: انتخابات ۸۸ انتخابات بسیار خوب و واقعاً یک حماسه سیاسی بود و حدود ۴۰ میلیون جمعیت پای صندوق های رای آمدند و نتیجه هم این شد که نزدیک به ۲۵ میلیون نفر به احمدی نژاد و ۱۳ میلیون نفر هم به میرحسین موسوی رای دادند. ای کاش انتخابات ۸۸ به همان جا خاتمه پیدا می کرد.

وی افزود: اگر موسوی به نتیجه انتخابات تن می داد، قطعاً در دوره بعدی رئیس جمهور می شد ولی این کار را نکرد و از طرق قانونی اعتراض خود را مبنی بر تقلب بزرگ که یک دروغ بزرگ بود، پی نگرفت؛ بنابراین ما شاهد نتایج خوبی نبودیم و جامعه و کشور با یک بحران سیاسی روبرو شد.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: موسوی و کروبی با اعتراض بی معنای سیاسی خود موجب یک هزینه سنگین برای نظام جمهوری اسلامی هم در سطح ملی و منطقه ای و هم در سطح بین المللی شدند.

وی تصریح کرد: اقدام آنها ظلم بزرگ به نظام جمهوری اسلامی بود. نظامی که متکی بر آراء مردم است و این اتکا را هر جایی نشان داده و همواره ثابت کرده که هیچ کسی سفارشی از صندوق رای بیرون نمی آید.

وی گفت: موسوی اعتماد ملی را تخطئه کرد و مطالباتی را برای مردم و هوادارانش به وجود آورد که آنها تصور کردند واقعاً تقلبی شده است. البته ما معتقدیم بعدها این عده متوجه خطا و اشتباه موسوی و کروبی شدند و از آنها فاصله گرفتند. کسانی که به میدان آمدند و حمایت خودشان را از موسوی نشان دادند، افرادی بودند که اصلاً در انتخابات ها شرکت نمی کردند.

وی افزود: این افراد کسانی محسوب می شدند که دیدند در فضای به وجود آمده می توانند اهداف خود را زیر چتر اعتراض به نتیجه انتخابات دنبال کنند. بنابراین مطالباتشان را مطرح کردند و شعارهایی سر دادند که نشان می داد اصلاً به نظام جمهوری اسلامی ایران اعتقاد ندارند و به امام (ره) و آرمان های ایشان وفادار نیستند.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: وقتی شعار «نه غزه نه لبنان» را سر دادند و شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری ایرانی» را گفتند و روی جمهوری اسلامی را خط کشیدند، حکایت از این می کرد که افرادی به میدان آمده اند که پایبند به ارزشهای دینی نیستند. به همین دلیل مردم ۹ دی به میدان آمدند و با آنها مقابله کردند و در نهایت اوضاع تغییر یافت.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: ای کاش این آقایان متوجه می شدند و رفتار خود را اصلاح می کردند که اگر این اتفاق می افتاد، امروز این مسئله استخوان لای زخم باقی نمی ماند و شبهات برای عده ای که هنوز هم باقی است، باقی نمی ماند. این هزینه ها، هزینه های سنگینی برای نظام بود.

وی گفت: موقعیت جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی بعد از فتنه ۸۸ یک باره افت شدیدی کرد و تاثیرگذاری نظام طی یک سال در منطقه متوقف شد و کاهش پیدا کرد و بعدها که غبار فرونشست و اوضاع روشن شد، نظام جمهوری اسلامی قوت قبلی خود را به دست آورد و مراتب بالای قدرت را کسب کرد و توانست مجدداً تاثیرگذار باشد.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: این مسئله بارها گفته شده است که به اتهامات موسوی و کروبی رسیدگی قضایی شود و در این زمینه پاسخ هایی هم داده شده است. به نظر من بهترین پاسخ را رهبر معظم انقلاب دادند و ما هم این را جلوتر گفتیم و تکرار کرده ایم که محاکمه این آقایان نه به نفع آنها و نه به نفع نظام است.

مصباحی مقدم اظهارکرد: اگر این محاکمه صورت بگیرد، بدون اینکه نشانه ای از تغییر موضع و پشیمانی آنها وجود داشته باشد، محکومیت آنها، محکومیت سنگینی خواهد بود و اگر بنا باشد به اجرا دربیاید، نه به مصلحت این آقایان و نه به مصلحت نظام است. زیرا بازتاب داخلی و خارجی آن خوب نخواهد بود.

وی تصریح کرد: همانهایی که در حمایت از آقایان موسوی و کروبی این مسئله را پیگیری می کنند، ابراز پشیمانی نخواهند کرد. اگر یک تجدید نظر از سوی آنها نسبت به مواضعشان صورت بگیرد، شاید به روش های دیگر بتوان مسئله را حل و فصل کرد اما اگر آنها بر سر موضع خود باشند که انگار همچنان فکر می کنند بر حق هستند و کوتاه نمی آیند، من مطمئنم که حکم قضایی آنها، حکم سنگینی خواهد بود. بنابراین بهتر است که چنین حکمی را کنار بگذاریم.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به این سوال که آیا شما همانند آقای مطهری که اعتقاد به رسیدگی به تخلفات احمدی نژاد در سال ۸۸ هستید؟ گفت: بنده معتقدم تقصیراتی متوجه احمدی نژاد در جریان مناظرات انتخاباتی بوده است و اگر به این هم رسیدگی شود خوب است ولی آن وزنی که آقای مطهری به مسئله میدهد و رفتار احمدی نژاد را علت رفتار موسوی و کروبی قرار می دهد، قبول ندارم.

مصباحی مقدم با اشاره به تخلفاتی که قوه قضائیه باید در خصوص اقدامات احمدی نژاد رسیدگی کند، گفت: بنده به عنوان نماینده سه دوره مجلس از قوه قضائیه گلایه دارم زیرا باید این قوه در هنگام خودش به اتهامات دولتمردان دوره قبل می پرداخت. مجلس هشتم و نهم چند بار تخلفات رئیس جمهور را به رای گذاشتند و بر اساس ماده ۲۳۲ آئین نامه داخلی مجلس، گزارش رسمی به قوه قضائیه ارائه دادند.

وی تاکید کرد: باید به این موارد به هنگام رسیدگی می شد. البته می گویند پرونده ایشان در جریان است. بنابراین باید گزارشی به اطلاع عموم جامعه رسانده میشد. ما نمی گوییم قوه قضائیه به سرعت این پرونده را رسیدگی کند چرا که پروسه کارهای قضایی طولانی است. اما در عین حال مردم باید مطلع باشند که در چه مرحله از رسیدگی قرار دارند.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز افزود: اگر این رسیدگی ها زودتر انجام بشود، می تواند تکلیف انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را به گونه ای روشن کند.