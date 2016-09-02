به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، جشنواره فیلم لندن که از ۵ تا ۱۶ اکتبر (۱۴ تا ۲۴ مهر) برگزار می‌شود، میزبان فیلم‌های مهمی چون «لالا لند»، «تولد یک ملت» و «اسنودن» است.

در این دوره از جشنواره فیلم لندن که شصتمین دوره جشنواره است ۲۴۵ فیلم از سراسر جهان حضور دارند و ۱۹۳ فیلم داستانی و ۵۲ فیلم بلند مستند در آن به نمایش درمی‌آیند. ۱۸ فیلم برای نخستین بار اکران جهانی خود را در این جشنواره بین‌المللی تجربه می‌کنند.

فیلم‌های مهمی چون «ورود» ساخته دنیس ویلنوو، «لالالند» ساخته دمین شازل که فیلم افتتاحیه جشنواره فیلم ونیز بود، «هیولا صدا می‌زند» ساخته جی‌ای بایونا، «حیوانات شبانه» ساخته تام فورد، «اسنودن» ساخته اولیور استون، «خوب‌ترین آنها» ساخته لون شرفیک، «تولد یک ملت» ساخته نیت پارکر و «منچستر در کنار دریا» ساخته کنت لونرگان از جمله فیلم‌های حاضر در این جشنواره هستند.

این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود «یک پادشاهی متحد» ساخته اما آسانته فیلم افتتاحیه جشنواره است و «آتش آزاد» ساخته بن ویتلی در شب اختتامیه به نمایش درمی‌آید. «شیر» ساخته گرت دیویس نیز فیلم بخش جشن آمریکایی است و «ملکه کاتوی» ساخته میرا نیر نیز در بخش ویرجین آتلانتیک نمایش داده می‌شود. .

امسال یک سینمای جدید با ۷۸۰ صندلی به سینما گاردن اضافه می‌شود تا فیلم‌های جشنواره در آنجا به نمایش درآید. این سینمای جدید با نمایش فیلم موزیکال «میرزیا» از بالیوود افتتاح می‌شود.

این جشنواره بار دیگر بر مبنای موضوع‌های طبقه بندی شده که شامل موضوع عشق، مناظره، شهامت، خنده، دلهره، مکتب فکری، سفر، شنیداری و خانوادگی است، شماری از فیلم‌ها را نمایش می‌دهد. این تقسیم بندی برای راحت کردن کار انتخاب فیلم‌ها انجام می‌شود.

در بخش عشق فیلم «میرزیا» به کارگردانی راکیش اومپراکاش، در بخش «دلهره» فیلم «برایش خون بده» ساخته بن یانگر، در بخش خنده فیلم «تونی اردمن» ساخته مارن آده، در بخش مناظره فیلم «نکتوروما»، در بخش مکتب فکری فیلم «اتوپسی جین دو» ساخته اندری اووردال، در بخش خانوادگی فیلم «ترول‌ها» ساخته مایک میچل و والت دورن، در بخش شهامت فیلم «خدمتکار» ساخته پارک چان-ووک، در بخش سفر فیلم «پاترسون» ساخته جیم جارموش و در بخش شنیداری فیلم «شی-راق» ساخته اسپایک لی به نمایش درمی‌آیند.

امسال بار دیگر ۱۲ فیلم در بخش رقابتی به نمایش درمی‌آیند و برندگان بخش اولین فیلم بلند و بخش رقابتی مستند جوایز ساترلند گریسون را دریافت می‌کنند.

در بخش مستند نیز ۱۲ فیلم با یکدیگر رقابت دارند که فیلم مهرداد اسکویی با عنوان «رویاهای دم صبح» از جمله آنهاست.

در بخش جایزه فیلم کوتاه این جشنواره نیز «سکوت» ساخته علی اصغری و فرنوش صمدی یکی از ۱۲ فیلم شرکت کننده است.

این جشنواره با حضور چهره‌های برجسته سینمای جهان برگزار می‌شود که اما اسانته، دیوید اویلوو، رازموند پایک، لورا کارمایکل، جک داونپورت، بن ویتلی، شارلتو کوپلی، کیلیان مورفی، جک رینور، دیو پاتل، نیکول کیدمن، نیت پارکر، دمیان شازل، کنت لونرگان، جی‌ای بایونا، لوییس مک‌دوگال، تام فورد، میرا نیر، لوپیتا نیونگ‌او، اولیور استون، جوی ریچاردسون، لون شرفیگ، جما آرترتون، سام کلافلین، راکیش اومپراکاش مهرا، هارشواردان کاپور، سایامی خیر، پارک چان-ووک، برتراند بونلو، مارن آده، ساندرا هولر، بن یانگر، مایکل میچل، والت دورن، آندرا آرنولد، فیونا تان و خاویر دولان از جمله انها هستند.

در پنجاه و هفتمین دوره این جشنواره در بخش عشق فیلم «گذشته» ساخته اصغر فرهادی حضور داشت و امسال فیلم مهرداد اسکویی در بخش مستند نماینده ایران در این جشنواره است.

مستند «رویاهای دم صبح» از مهرداد اسکویی به تازگی در پانزدهمین دوره جشنواره فیلم بین‌المللی مستند و فیلم کوتاه «داکوفست» نیز حضور داشت.