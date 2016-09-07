به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ادارهکل روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علیمحمد حلمی، رایزن فرهنگی ایران در یونان، روز گذشته (دوشنبه ۱۵ شهریور) با حضور در وزارت آموزش و امور دینی یونان، با یورگس کالاینجیس، دبیرکل این وزارتخانه و مشاور وزیر در امور مذهب، دیدار و گفتوگو کرد.
رایزن فرهنگی کشورمان در ابتدای این دیدار گفت: دنیای امروز نیازمند همکاریهای مشترک کشورها و به ویژه نخبگان و اندیشمندان دینی و دانشگاهی است تا با گفتوگو و ارتباط بیشتر بتوانند سهم مهمی در کاهش رنجهای بشر امروز و ایجاد صلح و عدالت در جهان داشته باشند.
وی با اشاره به سابقه گفتوگوهای دینی ایران در بیش از دو دهه گذشته با رهبران و اندیشمندان دینی و فرهنگی تعداد زیادی از کشوهای جهان، گفت: گفتوگوهای دینی بین رهبران و اندیشمندان مسیحی ارتدکس یونان با اندیشمندان مسلمان ایران از اهمیت زیادی برخوردار است که با همکاری و مشارکت شما و دیگر مسئولین زیربط و رهبران و کشیشان کلیساهای یونان میتوانیم پس از وقفه طولانی و چندساله مجدداً فعال و اجرایی کنیم.
حلمی با اشاره به استفاده ابزاری سیاستمداران آمریکا و برخی کشورهای غربی از دین در جهت مطامع سیاسی و سلطهطلبانه خود گفت: اکنون بر بسیاری از رهبران و متفکران جهان موضوع اسلامهراسی و بلکه دینهراسی که با هدف ایجاد وحشت و نفرت نسبت به مسلمانان و بلکه همه ادیان بوده آشکار شده است که راهاندازی گروههای تروریستی القاعده، داعش، النصره و ... یک پروژه سیاسی بوده که توسط قدرتهای سلطهگر و سرمایهداری از جمله آمریکا و برخی کشورهای غربی با همکاری برخی از دولتهای عربی دیکتاتور و سلطنتی که همپیمانان آنها در منطقه هستند صرفاً برای قدرت و ثروت بیشتر راهاندازی شدهاند.
وی ادامه داد: اگر آنان حمایتهای تسلیحاتی و مالی خود را از این گروههای افراطگرا و خشونتطلب متوقف کنند، به سرعت مردم و ملتهای منطقه به صلح و آرامش خواهند رسید و این گروههای تروریستی ریشهکن خواهند شد.
رایزن فرهنگی کشورمان در یونان در ادامه با تمجید از رفتار اعتدالی و انسانی دولت و مردم یونان با آوارگان و مهاجران سوریه و عراق، اظهار کرد: ما زمینههای همکاری فراوانی در موضوعات فرهنگی، علمی و فرهنگی داریم که امید است با همکاری شما و دیگر مسئولین محترم زیربط بتوانیم انجام دهیم.
حلمی در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به اهمیت ایجاد آرامش و زندگی مسالمتآمیز پیروان ادیان الهی، تصریح کرد: در ایران اقلیتهای مذهبی عبادتگاهها و کلیساههای خود را دارند و در انجام امور مذهبی و دینی و فرهنگی خود کاملاً آزادند و از کلیه امکانات دولتی همانگونه که مساجد بهرهمند میشوند، کلیساها هم برخوردارند.
رایزن فرهنگی کشورمان در پایان سخنانش همکاری رهبران و اندیشمندان دینی را برای مقابله با افراطگرایی و خشونت ضروری دانست و گفت: صلح پایدار و عدالت که خواست همه ملتهای جهان است با همکاری متفکران و تلاش و پیگیری آنان و همراهی دولتمردان امکانپذیر است و این یک مسئولیت انسانی و الهی است که باید مورد توجه همگان باشد.
در ادامه این دیدار کالاینجیس، دبیرکل وزارت آموزش و امور دینی یونان نیز ضمن بیان سخنانی، اظهار کرد: روابط بین دو کشور یونان و ایران دوستانه است اما توسعه همکاریها میتواند در بخشهای فرهنگی و علمی باعث دوستی بیشتر و همکاریهای مشترک شود.
وی همچنین با استقبال از پیشنهاد رایزن فرهنگی کشورمان در ازسرگیری گفتوگوهای دینی دو کشور، گفت: ما آماده همکاری با شما در این رابطه هستیم و البته بر اساس قوانین حاکم در یونان، فعالیتهای مذهبی و برگزاری همایشهای دینی در اختیارات کلیسای ارتدکس یونان است؛ ولی برای هماهنگی و نیز در سطح علمی با دانشکده الهیات و آکادمی تئولوژی ولوس، واقع در شمال یونان میتوان این مهم را انجام داد.
کالاینجیس در ادامه گفت: در یونان سه مذهب بزرگ وجود دارد که یکی از آنها مذهب رسمی یونان یعنی ارتدکس است. دومین مذهب بعد از جنگ جهانی بر اساس توافق بینالمللی مذهب یهودیت و سومین مذهب اسلام است؛ ولی بقیه مذاهب به عنوان اقلیت موجود در جامعه به رسمیت شناخته میشوند.
