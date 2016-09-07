  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۲۰

رایزن فرهنگی ایران در یونان:

همکاری رهبران دینی برای مقابله با افراط‌گرایی ضروری است

همکاری رهبران دینی برای مقابله با افراط‌گرایی ضروری است

رایزن فرهنگی کشورمان در یونان در دیدار با مشاور وزیر و دبیرکل وزارت آموزش و امور دینی این کشور، همکاری رهبران و اندیشمندان دینی برای مقابله با افراط‌گرایی و خشونت را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علی‌محمد حلمی، رایزن فرهنگی ایران در یونان، روز گذشته (دوشنبه ۱۵ شهریور) با حضور در وزارت آموزش و امور دینی یونان، با یورگس کالاینجیس، دبیرکل این وزارتخانه و مشاور وزیر در امور مذهب، دیدار و گفت‌وگو کرد.

رایزن فرهنگی کشورمان در ابتدای این دیدار گفت: دنیای امروز نیازمند همکاری‌های مشترک کشورها و به ویژه نخبگان و اندیشمندان دینی و دانشگاهی است تا با گفت‌وگو و ارتباط بیشتر بتوانند سهم مهمی در کاهش رنج‌های بشر امروز و ایجاد صلح و عدالت در جهان داشته باشند.

وی با اشاره به سابقه گفت‌وگوهای دینی ایران در بیش از دو دهه گذشته با رهبران و اندیشمندان دینی و فرهنگی تعداد زیادی از کشوهای جهان، گفت: گفت‌وگوهای دینی بین رهبران و اندیشمندان مسیحی ارتدکس یونان با اندیشمندان مسلمان ایران از اهمیت زیادی برخوردار است که با همکاری و مشارکت شما و دیگر مسئولین زیربط و رهبران و کشیشان کلیساهای یونان می‌توانیم پس از وقفه طولانی و چندساله مجدداً فعال و اجرایی کنیم.

حلمی با اشاره به استفاده ابزاری سیاستمداران آمریکا و برخی کشورهای غربی از دین در جهت مطامع سیاسی و سلطه‌طلبانه خود گفت: اکنون بر بسیاری از رهبران و متفکران جهان موضوع اسلام‌هراسی و بلکه دین‌هراسی که با هدف ایجاد وحشت و نفرت نسبت به مسلمانان و بلکه همه ادیان بوده آشکار شده است که راه‌اندازی گروه‌های تروریستی  القاعده، داعش، النصره و ... یک پروژه سیاسی بوده که توسط قدرت‌های سلطه‌گر و سرمایه‌داری از جمله آمریکا و برخی کشورهای غربی با همکاری برخی از دولت‌های عربی دیکتاتور و سلطنتی که همپیمانان آنها در منطقه هستند صرفاً برای قدرت و  ثروت بیشتر راه‌اندازی شده‌اند.

وی ادامه داد: اگر آنان حمایت‌های تسلیحاتی و مالی خود را از این گروه‌های افراط‌گرا و خشونت‌طلب متوقف کنند، به سرعت مردم و ملت‌های منطقه به صلح و آرامش خواهند رسید و این گروه‌های تروریستی ریشه‌کن خواهند شد.

رایزن فرهنگی کشورمان در یونان در ادامه با تمجید از رفتار اعتدالی و انسانی دولت و مردم یونان با آوارگان و مهاجران سوریه و عراق، اظهار کرد: ما زمینه‌های همکاری فراوانی در موضوعات فرهنگی، علمی و فرهنگی داریم که امید است با همکاری شما و دیگر مسئولین محترم زیربط بتوانیم انجام دهیم.

حلمی در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به اهمیت ایجاد آرامش و زندگی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان الهی، تصریح کرد: در ایران اقلیت‌های مذهبی عبادتگاه‌ها و کلیساه‌های خود را دارند و در انجام امور مذهبی و دینی و فرهنگی خود کاملاً آزادند و از کلیه امکانات دولتی همانگونه که مساجد بهره‌مند می‌شوند، کلیساها هم برخوردارند.

رایزن فرهنگی کشورمان در پایان سخنانش همکاری رهبران و اندیشمندان دینی را برای مقابله با افراط‌گرایی و خشونت ضروری دانست و گفت: صلح پایدار و عدالت که خواست همه ملت‌های جهان است با همکاری متفکران و تلاش و پیگیری آنان و همراهی دولتمردان امکان‌پذیر است و این یک مسئولیت انسانی و الهی است که باید مورد توجه همگان باشد.

در ادامه این دیدار کالاینجیس، دبیرکل وزارت آموزش و امور دینی یونان نیز ضمن بیان سخنانی، اظهار کرد: روابط بین دو کشور یونان و ایران دوستانه است اما  توسعه همکاری‌ها می‌تواند در بخش‌های فرهنگی و علمی باعث دوستی بیشتر و همکاری‌های مشترک شود.

وی همچنین با استقبال از پیشنهاد رایزن فرهنگی کشورمان در ازسرگیری گفت‌وگوهای دینی دو کشور، گفت: ما آماده همکاری با شما در این رابطه هستیم و البته بر اساس قوانین حاکم در یونان، فعالیت‌های مذهبی و برگزاری همایش‌های دینی در اختیارات کلیسای ارتدکس یونان است؛ ولی برای هماهنگی و نیز در سطح علمی با دانشکده الهیات و آکادمی تئولوژی ولوس، واقع در شمال یونان می‌توان این مهم را انجام داد.

کالاینجیس در ادامه گفت: در یونان سه مذهب بزرگ وجود دارد که یکی از آنها مذهب رسمی یونان یعنی ارتدکس است. دومین مذهب بعد از جنگ جهانی بر اساس توافق بین‌المللی مذهب یهودیت و سومین مذهب اسلام است؛ ولی بقیه مذاهب به عنوان اقلیت موجود در جامعه به رسمیت شناخته می‌شوند.

کد مطلب 3763495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها