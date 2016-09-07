به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل منابع طبیعی استان تهران، علی کیان از صدور ۸۰ درصدی آرای محاکم قضایی به نفع دولت در سال جاری خبر داد و اظهارداشت: آمار فوق نشاندهنده این حقیقت است که هم دستگاه قضایی عزمی جدی برای مبارزه با پدیده زمینخواری دارد و هم کارشناسان حقوقی این اداره کل با تمامی کمبودها و تنگناهای موجود، از بیتالمال دفاع کردهاند.
وی با اشاره به اینکه افراد سودجو از تمامی روزنهها برای رسیدن به امیال سودجویانه خود استفاده میکنند، افزود: با افزایش اطلاعات و آگاهی از قوانین و مقررات، راه نفوذ سوءاستفادهکنندگان به اراضی ملی بسته خواهد شد.
کیان اضافه کرد: برای دفاع از بیتالمال و انفال ضروری است تا اطلاعات کارشناسان حقوقی نسبت به قوانین و مقررات، دستورالعملها و آئیننامههای مرتبط با منابع طبیعی به روز باشد تا آنان بتوانند با دقت و برنامهریزی، از پروندههای مطروحه در مراجع قضایی دفاعیات لازم را انجام دهند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، ارزیابی عملکرد را در پیشبرد امور بسیار مهم دانست و تصریح کرد: ارزیابی عملکرد در مسیری که به عنوان نقشه راه ترسیم شده، از اهمیت ویژهای برخوردار است و با شناخت نقاط قوت و ضعف میتوانیم سریعتر به اهداف تعیینشده، دست پیدا کنیم.
