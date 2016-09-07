۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۵۴

اداره‌کل منابع طبیعی استان تهران خبرداد؛

۸۰درصد آرای محاکم قضایی درباره زمین‌خواری به نفع دولت صادر شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان اینکه دستگاه قضایی عزمی جدی برای مبارزه با پدیده زمین خواری دارد، گفت: امسال ۸۰درصد آرای محاکم قضایی در این زمینه به نفع دولت صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل منابع طبیعی استان تهران، علی کیان از صدور ۸۰ درصدی آرای محاکم قضایی به نفع دولت در سال جاری خبر داد و اظهارداشت: آمار فوق نشان‌دهنده این حقیقت است که هم دستگاه قضایی عزمی جدی برای مبارزه با پدیده زمین‌خواری دارد و هم کارشناسان حقوقی این اداره کل با تمامی کمبودها و تنگناهای موجود، از بیت‌المال دفاع کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه افراد سودجو از تمامی روزنه‌ها برای رسیدن به امیال سودجویانه خود استفاده می‌کنند، افزود: با افزایش اطلاعات و آگاهی از قوانین و مقررات، راه نفوذ سوءاستفاده‌کنندگان به اراضی ملی بسته خواهد شد.

کیان اضافه کرد: برای دفاع از بیت‌المال و انفال ضروری است تا اطلاعات کارشناسان حقوقی نسبت به قوانین و مقررات، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مرتبط با منابع طبیعی به روز باشد تا آنان بتوانند با دقت و برنامه‌ریزی، از پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی دفاعیات لازم را انجام دهند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، ارزیابی عملکرد را در پیشبرد امور بسیار مهم دانست و تصریح کرد: ارزیابی عملکرد در مسیری که به عنوان نقشه راه ترسیم شده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با شناخت نقاط قوت و ضعف می‌توانیم سریع‌تر به اهداف تعیین‌شده، دست پیدا کنیم.

