به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، منابع خبری از آغاز ساخت دیوار زیر زمینی در اطراف نوار غزه توسط مقامات رژیم صهونیستی خبر دادند.
بر اساس این گزارش ساکنین شورای منطقهای «شاعار هانِگِو» (منطقه النقب در نزدیکی مرز غزه) میگویند نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی و ماشینآلات سنگین ساختمانی کار بر
روی پروژه دیوار حائل زیرزمینی غزه را آغاز کردهاند.
همچنین در همین راستا نیز پایگاه «یدیعوت آحارانوت» اعلام کرد: ساخت مانع جدید در بالا و زیر مرز غزه، با بودجه گزاف ۲ میلیون شیکل (۵۰۰ هزار دلار) آغاز شده و نگرانیهایی را
درباره توان کابینه رژیم صهیونیستی برای تامین این بودجه برانگیخته است.
این پایگاه صهیونیستی در ادامه تصریح می کند: این پروژه که شامل دیوار غولپیکر روی زمین و مانعی چند ده متری زیر زمین است با هدف جلوگیری از حفاری تونلهای جدید
جنبش مقاومت اسلامی «حماس» به داخل اراضی اشغالی انجام میشود.
در همین زمینه یکی از مقامات عالی رتبه حماس در واکنش به آغاز ساخت و ساز حائل جدید در مرز غزه، تاکید کرد: آنها (اسرائیل) درخواهند یافت که تلههای مرگ و گور خود را
حفاری کردند.
به علاوه «گادی آیزنکوت» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی از این پروژه با عنوان بزرگترین پروژه در تاریخ ارتش اسرائیل نام برده و آن را ضامن امنیت ساکنین مناطق
جنوبی اراضی اشغالی و مانع تونلهای حماس عنوان کرد.
نظر شما